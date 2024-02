Miller's Girl, scandalo per la scena di sesso tra Jenna Ortega e Martin Freeman: 'L'ha voluta girare lei'

Jenna Ortega era "sicura di quello che voleva fare" nella sua scena di sesso con Martin Freeman in Miller's Girl ed è stata assistita e supportata durante le riprese, come garantisce la coordinatrice d'intimità. che respinge le critiche di chi ha definito la sequenza "disgustosa".

Nel film Jenna Ortega, 21 anni, interpreta la studentessa 18enne Cairo Sweet mentre Martin Freeman, 52 anni, veste i panni del suo insegnante Jonathan Miller.

Millers' Girl: Jenna Ortega e Martin Freeman in una scena

Come riporta il Guardian, molti spettatori hanno espresso il loro disagio nel vedere l'attrice di Mercoledì coinvolta in una scene di sesso davvero esplicite con la star di Sherlock, che ha 31 anni più di lei.

Ma la coordinatrice dell'intimità Kristina Arjona ha rivelato in esclusiva a DailyMail.com che Jenna è stata coinvolta nelle decisioni sulla coreografia dei momenti audaci, insistendo sul fatto che che in nessun momento sono stati superati i limiti.

"C'erano molte, molte persone durante tutto questo processo che si sono impegnate con Jenna per assicurarsi che fosse coerente con ciò in cui si sentiva a suo agio, e lei era molto determinata e molto sicura di ciò che voleva fare", ha spiegato Arjona.

Fin dove spingersi senza turbare il pubblico

Miller's Girl racconta la relazione inappropriata tra Cairo e il suo professore, con la studentessa che sceglie di scrivere una storia di sesso dopo aver ricevuto un incarico di scrittura creativa dal suo tutor diventato interesse amoroso.

Kristina Arjona ha discusso del livello di nudità con Jenna Ortega e Martin Freeman, nonché di quali scene di sesso simulato fossero necessarie, prima di soffermarsi sugli indumenti intimi che non si vedono e delle barriere aggiuntive che avrebbero potuto utilizzare per garantire che fosse mantenuta una "distanza adeguata". Questa informazione è stata data agli attori anche per iscritto 48 ore prima che le scene venissero girate, ma Kristina ha sottolineato che "hanno anche la possibilità il giorno stesso di cambiare idea se non vogliono fare niente di ciò che abbiamo discusso. Per questo film, in particolare, a causa della sensibilità del contenuto, avevano diverse varianti su in modo che il pubblico potesse guardarle durante le proiezioni di prova per vedere cosa era troppo."

Le reazioni del pubblico

Gli spettatori non se lo sono fatto dire due volte e si sono affrettati a esprimere il loro disprezzo per le scene intime che alla fine sono finite nel film. uno di loro ha semplicemente scritto sui social: "Sono a disagio".

Un altro ha scritto: "Penso di aver finalmente finito di guardare questi film sulla differenza di età. Sono tutti disgustosi, mi sono stancato. Nemmeno Jenna Ortega o Martin Freeman possono farmi cambiare idea".

Una fonte ha dichiarato a DailyMail.com: "La gente deve superare il fatto che Jenna non è Mercoledì Adams, ma è una donna adulta che sta esplorando ruoli seri come attrice di talento. Il fatto che questo abbia agitato le acque e che venga etichettato come disgustoso è incredibilmente misogino."