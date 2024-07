Miller's Girl: il trailer italiano del film scandalo con Jenna Ortega e Martin Freeman svela l'uscita

Arriva anche in Italia la controversa pellicola che racconta la relazione proibita tra il professore Martin Freeman e l'allieva Jenna Ortega.

Il trailer italiano di Miller's Girl svela la data di uscita del controverso film, che ha infiammato gli spettatori americani per via della presenza di scene di sesso esplicite. Jenna Ortega offre un lato inedite di sé nei panni di una studentessa che seduce il suo insegnante, interpretato da insegnante Martin Freeman. La star de Lo Hobbit interpreta il Miller del titolo, un insegnante che rimane invischiato con la talentuosa studentessa Cairo (Ortega), che lo attira in un gioco di obbligo o verità dando vita a un sinistro ricatto.

Cairo (Jenna Ortega), una giovane studentessa con uno spiccato talento per la scrittura, viene notata dal suo insegnante (Martin Freeman) che le assegna un progetto che coinvolgerà entrambi in un intreccio sempre più complesso. Mentre i confini si confondono e le loro vite si intrecciano, il professore e la sua protetta devono fare i conti con i loro lati più oscuri, cercando di proteggere se stessi e tutto quello che hanno di più caro.

Scandalo al cinema

Scritto e diretto da Jade Halley Bartlett, Miller's Girl è prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Josh Fagen e Mary-Margaret Kunze. A suscitare reazioni controverse da parte del pubblico è la differenza di età tra i due attori protagonisti (tra i due corrono 31 anni) che avrebbe provocato disagio nelle scene di sesso più esplicite.

Nonostante le rassicurazioni della coordinatrice d'intimità, che ha garantito la massima attenzione e delicatezza e il controllo da parte di Jenna Ortega delle famigerate sequenze, le polemiche non si sono interrotte tanto da spingere lo stesso Martin Freeman a intervenire per smorzare il dibattito.