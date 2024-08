Jenna Ortega sulle critiche alle scene di sesso con Martin Freeman: "Miller's Girl non vuole rassicurarvi"

Jenna Ortega risponde per le rime a chi ha puntato il dito contro le scene di sesso presenti nello scabroso Miller's Girl per via della differenza di età con Martin Freeman.

Hanno suscitato non poche polemiche le scene di sesso esplicito tra Jenna Ortega e Martin Freeman in Miller's Girl pellicola che racconta la torbida relazione tra un insegnante e la sua promettente allieva. A "scandalizzare" è soprattutto la differenza di età tra i due interpreti protagonisti tra cui corrono oltre trent'anni. Ma la 21enne Jenna Ortega mette le mani avanti in un'intervista a Vanity Fair e replica:

"Non deve essere un film facile da guardare, dovrebbe essere tremendo. L'arte non è sempre pensata per essere piacevole o felice, mentre alla fine tutti se ne vanno verso il tramonto. Tutti abbiamo esperienze incasinate prima o poi."

Miller's Girl vede Jenna Ortega nei panni di una brillante studentessa liceale diciottenne di nome Cairo che, spinta dai suoi amici, seduce il suo insegnante di scrittura, un autore in difficoltà.

Un film adulto

In precedenza anche Martin Freeman aveva fatto chiarezza, respingendo le critiche sulle scene di sesso in questione.

"Il film non vuole dirci di seguire questo comportamento suggerendo che sia fantastico. Possiamo criticare Liam Neeson per aver recitato in un film sull'Olocausto?" ha ribattuto la star inglese di Lo Hobbit e Sherlock, a cui ha fatto eco la coordinatrice d'intimità del set la quale ha assicurato che Jenna Ortega ha lavorato in sicurezza, senza alcun tipo di pressione: "C'erano molte persone durante il processo che si sono impegnate con Jenna per assicurarsi che fosse coerente con ciò con cui si sentiva a suo agio, e lei era molto determinata e molto sicura di ciò che voleva fare".

Jenna Ortega sarà alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 per accompagnare l'uscita di Beetlejuice Beetlejuice, atteso sequel di Tim Burton, al cinema dal 5 settembre. Successivamente la vedremo nella seconda stagione della serie Netflix Mercoledì.