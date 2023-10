Millennium - Uomini che odiano le donne, la serie Prime Video ha trovato la sua showrunner

Secondo quanto riportato da Variety, Veena Sud sarà la showrunner di Millennium - Uomini che odiano le donne (dal titolo originale The Girl With the Dragon Tattoo), la nuova serie targata Prime Video ambientata nel mondo della serie di romanzi Millennium scritti dallo svedese Stieg Larsson. La notizia che la serie è in fase di sviluppo circola già da anni ma sembra che la realizzazione dello show stia per concretizzarsi.

Sud è una produttrice, regista e scrittrice canadese nota per aver ideato la serie crime The Killing e il film targato Blumhhouse The Lie. Secondo quanto riporta Variety, Uomini che odiano le donne dovrebbe essere uno stand-alone su uno dei personaggi principali dei romanzi, la hacker investigatrice Lisbeth Salander, ma i dettagli della trama rimangono ancora sconosciuti.

Gli adattamenti precedenti

La saga poliziesca Millennium dello scrittore Stieg Larsson è composta da 3 romanzi: Uomini che odiano le donne (2005), La ragazza che giocava con il fuoco (2006), La regina dei castelli di carta(2007). L'enorme successo della saga ha dato inizio a una lunga serie di adattamenti cinematografici.

Nel 2009 il regista Niels Arden Oplev ha diretto Uomini che odiano le donne, ispirato al primo libro. Nello stesso hanno sono uscite sul grande schermo le trasposizioni degli altri due capitoli della saga. L'anno successivo i tre film sono divenuti una miniserie televisiva. Nel 2011 David Fincher ha diretto il proprio adattamento cinematografico Millennium - Uomini che odiano le donne con protagonisti Daniel Craig e Rooney Mara, vincendo l'Oscar per il miglior montaggio. Ora si attende di sapere chi sarà la prossima Lisbeth Salander.