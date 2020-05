The Girl With The Dragon Tattoo: Lisbeth Salander protagonista di una serie tv

Il personaggio di Lisbeth Salander, creato da Stieg Larsson, sarà la protagonista della serie tv The Girl with The Dragon Tattoo.

Lisbeth Salander, il personaggio creato da Stieg Larsson, sarà la protagonista di una nuova serie tv prodotta per Amazon.

I primi dettagli del progetto hanno inoltre permesso di scoprire qualche anticipazione riguardante l'ambientazione del racconto.

The Girl With the Dragon Tattoo mostrerà Lisbeth Salander nel mondo contemporaneo alle prese con un'ambientazione, dei personaggi e una storia completamente nuovi.

A produrre il nuovo show ispirato alla trilogia Millennium sarà Andy Harries, fondatore di Left Bank Pictures, in collaborazione con Rob Bullock, Amazon Studios e Sony Pictures Television.

Per ora i produttori non hanno ancora selezionato la nuova interprete dell'iconico personaggio tratto dai romanzi di Larsson.

Lisbeth Salander è la protagonista della serie di romanzi scritti prima della sua morte e la cui storia è poi stata proseguita da Deavid Lagercrantz che ha firmato altri tre romanzi. In totale i libri hanno venduto oltre 100 milioni di copie.

Il personaggio è stato interpretato da Noomi Rapace nella trilogia cinematografica svedese, mentre nelle versioni americane dei lungometraggi le star sono state Rooney Mara e Claire Foy.