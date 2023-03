Stasera in TV: Film da vedere martedì 7 marzo, in prima serata

Stasera, martedì 7 marzo, la prima serata propone diversi film da vedere. Ecco una guida per non perdere nessuna delle pellicole trasmesse sulle reti in chiaro del digitale terrestre.

Stasera su Rai 4 ore 21:30

Millennium - Uomini che odiano le donne Il giornalista di successo Mikael Blomkvist, aiutato della giovane e ribelle hacker Lisbeth Salander, accetta un incarico dal ricco industriale H. Vanger: indagare sulla scomparsa della nipote Harriet, avvenuta quarant'anni prima. Da allora, ogni anno un misterioso dono anonimo riapre la vicenda. Dopo mesi di ricerche, Blomkvist e Salander scopriranno la sconvolgente ed inaspettata verità.

Cast Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård, Steven Berkoff, Robin Wright, Yorick van Wageningen, Joely Richardson, Geraldine James, Goran Visnjic, Donald Sumpter, Ulf Friberg, Bengt C.W. Carlsson, Tony Way, Per Myrberg, Josefin Asplund, Eva Fritjofson. Regia di David Fincher

Stasera su Mediaset 20 ore 21:00

Mission: Impossible III Ethan Hunt ha in programma di sposarsi con l'infermiera Julia, di cui si è innamorato. Si è quindi ritirato dalle azioni per fare soltanto l'istruttore, ma quando una sua allieva viene rapita dal trafficante Owen Davian è costretto a tornare in azione.

Cast: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys Meyers, Ving Rhames, Keri Russell, Billy Crudup e Simon Pegg. Regiia di J.J. Abrams

Stasera su TV 8 ore 21:30

La cometa degli amanti: Heidi, professoressa di astronomia, ha un piano per far ottenere un nuovo osservatorio ai suoi studenti. Tuttavia, l'arrivo del nuovo professore di storia mette a rischio il suo progetto.

Stasera su Nove: ore 21:25

Hitman - L'assassino: L'Agente 47 è stato addestrato perchè grazie al suo sangue freddo e la sua assoluta dedizione al lavoro, diventasse un killer professionista e infallibile. Il solo nome con il quale è conosciuto, 47, viene dalle ultime due cifre del codice a barre che ha tatuato sulla nuca. Ma durante una missione nell'Europa dell'Est si trova invischiato in un colpo di stato, e così da cacciatore diventa preda.

Altri Film