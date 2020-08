Uomini che odiano le donne: Noomi Rapace, ecco come si è preparata per Lisabeth Salander

Durante un'intervista Noomi Rapace ha dichiarato di essersi preparata per più di sette mesi per il ruolo di Lisabeth Salander, protagonista di Uomini che odiano le donne.

Intervistata durante una puntata di BBC Breakfast, Noomi Rapace ha dichiarato di essersi preparata per più di sette mesi per il ruolo di Lisabeth Salander, protagonista femminile di Uomini che odiano le donne. L'attrice ha seguito una dieta rigorosa, alternando i pasti a lunghissime lezioni di kick boxing.

Noomi Rapace in una scena del film Uomini che odiano le donne

La Rapace ha scelto di farsi due piercing reali, al naso e al sopracciglio, noncurante dell'opinione del regista ed ha anche preso la patente per guidare la motocicletta che si vede nella pellicola. La madre di Lisbeth, inoltre, è interpretata da Nina Norén, ovvero la vera madre di Noomi.

Il film è tratto dalla trilogia di romanzi di Stieg Larsson, che hanno venduto più di 8 milioni di copie in tutto il mondo. Larsson purtroppo morto all'improvviso nel 2004 e non è riuscito a vedere l'effettivo successo del suo operato. La morte dello scrittore è stata causata da un malore, dopo aver fatto a piedi quattro piani di scale in un edificio senza ascensore.

Una delle location in cui è stato girato Uomini che odiano le donne è quella dell'immaginaria isola di Hedeby, raggiungibile solo dalla terra ferma attraversando un ponte, il Susanne's bridge. In un'intervista Noomi Rapace ha dichiarato di conoscere queste zone "come le sue tasche".