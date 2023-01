Rooney Mara voleva abbandonare il cinema dopo il remake di Nighmtare: "Mi ha salvata David Fincher"

Uscito nel 2010 Nightmare, remake dell'iconico film horror del 1984 con Robert Englund nei panni di Freddy Krueger, si è rivelato un flop commerciale e di critica. Tra i protagonisti del cast anche Rooney Mara che, in una recente intervista, ha dichiarato di aver pensato di abbandonare il mondo della recitazione dopo il film.

"Prima di recitare in Millennium - Uomini che odiano le donne avevo partecipato al remake di Nightmare e non è stata affatto una bella esperienza. Devo stare attenta a quello che dico e a come ne parlo, ma quel film mi ha fatto capire che non voglio recitare a meno che non stia facendo un qualcosa che mi prenda sul serio. E dopo quel film avevo pensato di finirla con il mondo della recitazione" ha dichiarato Rooney Mara ai microfoni del podcast LaunchLeft.

Tutto è poi cambiato con il film diretto da David Fincher, Millennium - Uomini che odiano le donne. "Ho avuto una piccola parte in The Social Network e poi non ho più lavorato con lui fino all'uscita di Millennium. David non voleva farmi l'audizione perché non pensava che fossi adatta a quel ruolo in base a quello che avevo fatto in The Social Network, ma io ho insistito perché mi registrassero comunque e così l'ho fatto, e lui ha dovuto lottare duramente per farmi ottenere la parte perché lo studio non mi voleva. È stata una vera e propria svolta nella mia vita e nella mia carriera".

Rooney Mara ha quindi concluso il suo intervento dichiarando come l'esperienza con Fincher le abbia dato una nuova prospettiva sulla recitazione, e di come adesso dà la priorità a lavorare con registi che la trattano con un livello di rispetto simile.