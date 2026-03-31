Millennium Actress: la data di uscita italiana svelata grazie al poster in esclusiva

Anime factory, l'etichetta di Plaion Pictures, riporterà nelle sale il film Millennium Actress, diretto da Satoshi Kon e, grazie al poster in esclusiva per Movieplayer.it, potete scoprire la data dell'evento cinematografico che permetterà di vedere, o riscoprire, il lungometraggio animato a distanza di 25 anni dall'uscita giapponese.

Quando arriverà il film nelle sale

Grazie ad Anime Factory il film Millennium Actress sarà protagonista nelle sale dell'evento in programma dall'11 al 13 maggio.

Per la prima volta il progetto di Satoshi Kon, dopo essere stato distribuito quasi esclusivamente in formato home video, sarà proiettato sul grande schermo per celebrare l'anniversario del debutto in patria.

Millennium Actress sarà inoltre presentato in versione restaurata in formato 4K.

Ecco il poster:

Millennium Actress: il poster italiano ufficiale

Cosa racconta Millennium Actress

Il film firmato da Kon si apre mostrando una donna su una base lunare che sta per partire su un'astronave con destinazione Terra. Durante la partenza si scatena però un terremoto. Gli spettatori scoprono tuttavia che l'intero prologo era la scena di un film di fantascienza che stava guardando il giornalista Genya Tachibana, prima di essere interrotto dalla scossa sismica, e, insieme al suo cameraman Kyōji Ida, recarsi ad intervistare per la prima volta Chiyoko Fujiwara, una famosa attrice nota per aver preso parte alle pellicole degli Ginei Studios, attualmente caduti in disgrazia. Mentre l'anziana attrice racconta della propria carriera, Genya e Kyōji si fanno trasportare dal racconto della donna che mischia vita privata ad aneddoti relativi al suo lavoro, fino a confondere sempre più le sue esperienze personali con la trama di tutti i suoi film.

Chiyoko racconta così di essere nata a Kantō nel 1923 durante un terremoto nel quale suo padre ha perso la vita. Da giovane studentessa negli anni trenta, Chiyoko catturò l'attenzione di un famoso regista che desiderava fare di lei un'attrice, nonostante sua madre fosse contraria.

L'incontro con un uomo misterioso l'ha quindi convinta a intraprendere la carriera come attrice, nella speranza di essere rintracciata e riconsegnargli una chiave che gli era stata affidata.