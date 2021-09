10 migliori anime per adulti da vedere in streaming

La classifica dei migliori anime per adulti da vedere in streaming: da L'attacco dei giganti a Berserk e Psyco Pass, una selezione di titoli per tutti i gusti e le occasioni, perché l'animazione non è solo una cosa da bambini.

Beastars 2: Legoshi e Louis in una scena

Che l'animazione non sia rivolta ad un pubblico di soli bambini ormai è un fatto assodato. Per lungo tempo, specialmente qui in Italia, è vissuta l'errata convinzione che un prodotto animato dovesse avere prevalentemente un target di infanti, ed è stato proprio questo gigantesco equivoco a far sì che molti dei cartoni animati che, nel bene o nel male, hanno segnato la nostra infanzia venissero mutilati in più parti da una censura "riparatoria", maldestra e lesiva dell'opera originale che, troppo spesso, ha snaturato grandi titoli del settore per renderli adatti alla messa in onda nelle fasce pomeridiane. Se prima questo tipo di prodotti si compravano quasi a scatola chiusa, ora grazie anche all'avvento dei social e di un'informazione più capillare tutto questo non avviene.

Great Pretender: i protagonisti dell'anime

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto fiorire un interesse sempre maggiore delle piattaforme streaming per l'animazione, specialmente giapponese, che ha portato ad un aumento dei titoli disponibili nei cataloghi ormai sempre più ricchi di serie e film dedicati ad un pubblico vario e diversificato. Non bisogna di certo essere degli appassionati per apprezzare una buona serie animata, ma chi prima le cercava con ogni mezzo e con grande difficoltà, ora ha di sicuro vita più facile ed una scelta piuttosto ampia di titoli appetibili adatti anche ad un pubblico più maturo e consapevole. In questo articolo abbiamo cercato di selezionare 10 dei migliori anime per adulti da vedere in streaming; la scelta non è stata semplice, Prime Video e Netflix sono diventati una buona fonte di titoli interessanti, tra cui noi abbiamo scelto di proporvi quelli che, anche un po' per nostro gusto, ci hanno colpito di più.

1. L'attacco dei giganti

L'attacco dei giganti: Eren in versione gigante

Anime dal successo planetario, L'attacco dei giganti è ormai a pieno titolo un cult dell'animazione horror. Ambientato in un mondo distopico racconta le terribili vicende di un'umanità rinchiusa dentro alte mura di cinta che la tengono lontana dai giganti, esseri mostruosi e spesso grotteschi, mossi esclusivamente dall'istinto di mangiare esseri umani. Mistero e colpi di scena accompagnano lo spettatore per tutte le quattro stagioni disponibili, in un escalation di violenza e intrighi che vi farà appassionare scoprendo, al contempo, l'importanza di ogni singolo dettaglio visivo e di trama. Un solo consiglio: non affezionatevi troppo ai tanti personaggi presenti.

Disponibile su: Netflix

2. Beastars

Beastars 2: Legoshi e Haru in una scena

Amori, rivalità e crimini in una storia che inizia tra i banchi di scuola. Tranquilli non è il solito shojo fatto di adolescenti problematici e sognanti ma un anime maturo e dalle tematiche forti che non può non conquistare. Beastars è ambientato in un mondo fatto di animali antropomorfi, un mondo dove erbivori e carnivori tentano una difficile e problematica convivenza tra istinti repressi, violenza e amori impossibili. Qui vive Legoshi, un lupo dall'animo gentile che si innamora di Haru, una coniglietta nana piuttosto solitaria e dalla difficile reputazione. A complicare il tutto un efferato omicidio compiuto proprio tra le mura del prestigioso liceo che frequentano i nostri protagonisti. Impossibile non rimanere assolutamente folgorati da una narrazione ben costruita che cela intrecci di trama spesso inaspettati e originali, che appassionano lo spettatore trasportandolo in un'ambientazione tanto diversa quanto simile a quella in cui tutti viviamo.

Disponibile su: Netflix

3. Berserk

Berserk: un'immagine dell'anime

Lo ammettiamo, con Berserk ci piace giocare facile, questo anime tratto dal manga del compianto Kentarō Miura è di sicuro un caposaldo dell'animazione. Grazie alla sua trama cupa ed esasperante veniamo immersi in un medioevo alternativo, popolato da creature spaventose, responsabili di massacri indicibili. Noi seguiamo Gatsu, formidabile mercenario che nella sua vita ha conosciuto solo disperazione e violenza, in un viaggio senza fine dove gli eroi non esistono e dove la speranza sembra essere solo cibo per sciocchi da consumare tra uno scontro e l'altro. Una serie animata per stomaci forti che, però, non sarete più in grado di dimenticare, un'opera destinata a rimanere incompleta, un cammino che non ha bisogno di una fine per trovare un senso.

Disponibile su: Prime Video

4. Blade of the Immortal

Blade of the Immortal:

Se cercate una storia di samurai con un tocco di sovrannaturale Blade of the Immortal, conosciuta anche come L'immortale, è la serie che fa per voi. Qui seguiamo il viaggio di Manji, un abilissimo ronin che ha ucciso ben cento samurai e per questo è ricercato dallo shogun, ma cosa ha di particolare questo anti eroe d'altri tempi? Lo spadaccino divide il suo corpo con il verme kessenchu, un parassita in grado di rimarginare ogni sua ferita e di bloccare il processo di invecchiamento. La lunga vita, però, può essere una maledizione e per liberarsene Manji dovrà uccidere mille uomini che si sono macchiati di qualche crimine. Sangue, violenza e combattimenti la fanno da padrone in questa storia che vi lascerà col fiato sospeso più di una volta.

Disponibile su: Prime Video

5. Castlevania

Castlevania: una scena della serie animata

Il suo look è di chiara ispirazione orientale e per questo la inseriamo nella nostra classifica, Castlevania è la serie animata di Netflix che ha avuto l'onere e l'onore di riportare alla mente degli appassionati la tanto amata saga che ha fatto la storia dei videogiochi. Qui il temibile Dracula vuole sterminare la razza umana dopo che l'inquisizione ha bruciato sua moglie Lisa sul rogo. A contrastare il potente signore delle tenebre il cacciatore di vampiri Trevor Belmont, la maga Sypha Belnades ed Adrian Tepes, detto Alucard, figlio di Dracula, ferito e scacciato dal padre dopo un primo tentativo di riportare il genitore alla ragione. La serie si fa vanto delle sue atmosfere cupe per proporre una storia avvincente, ricca di sangue e violenza ma che col proseguire delle quattro stagioni punta molto sulla crescita personale ed emotiva dei protagonisti.

Disponibile su: Netflix

6. Devilman Crybaby

Devilman: Crybaby. Un'immagine della serie

Ritmi serrati e un design accattivante fanno di questa trasposizione animata dell'opera di Go Nagai un prodotto estremamente interessante. Molto vicino nella storia alla sua controparte cartacea, sicuramente molto più dell'anime degli anni Settanta, ci cattura con atmosfere psichedeliche e una storia violenta in cui non ci vengono risparmiati sesso, sangue e tragedia. Ritroviamo sempre Akira Fudo e la sua dualità nell'ospitare nel suo corpo l'antico demone Amon, solo che in questa serie si percepisce tutto il conflitto interiore che una simile situazione porta con sé. I dilemmi morali e la sensibilità del protagonista rendono alla perfezione il difficile equilibro tra il lato umano e quello demoniaco, tra la quotidianità e un destino fatto di lotta, lutto e disperazione. Un anime forse non per tutti, ma che risulta comunque interessante a coloro che hanno amato il fumetto.

Disponibile su: Netflix

7. Great Pretender

Great Pretender: un'immagine della serie

Di sicuro l'anime con una delle più belle ending di sempre, ovviamente sulle note del celebre pezzo di Freddie Mercury, ma non fatevi ingannare dai teneri gattini presenti, Great Pretender è un anime che parla di truffe da capogiro. Makoto Edamura è un piccolo truffatore giapponese che racimola qualche soldo con piccoli imbrogli. Un giorno, però, incontra Laurent, anch'egli truffatore molto esperto che sembra prendere Makoto sotto la sua ala. Inizierà così per il ragazzo un intricata vita fatta di imbrogli, sotterfugi e segreti da svelare, perché tutti coloro che incontra, Laurent compreso, sembrano avere parecchi scheletri nell'armadio. Avvincente e vario, costruito sulla falsa riga di heist movie come Ocean's Eleven, questo anime cattura e irretisce lo spettatore che non può più farne a meno. Provare per credere.

Disponibile su: Netflix

8. Nana

Nana: Un'immagine dell'anime

Due ragazze con lo stesso nome, dopo un incontro fortuito, si ritrovano a condividere il medesimo appartamento. Tra loro si instaurerà una profonda amicizia che le accompagnerà durante la loro nuova vita a Tokyo dove sperimenteranno nuovi e vecchi amori alla ricerca di un proprio posto nel mondo. È questa in breve la sinossi di Nana, anime tratto dal manga della celebre Ai Yazawa rimasto purtroppo incompleto a causa dei problemi di salute dell'autrice. Proprio come la sua controparte cartacea anche la serie non ha una vera e propria conclusione, ma questo non intacca il valore di un opera slice of life in grado di raccontare drammi e vita quotidiana con delicatezza, forza e maturità.

Disponibile su: Prime video

9.Psycho Pass

Psycho Pass: ispettori a lavoro

Fantascienza e crime si fondono alla perfezione in una serie avvincente con una prima stagione particolarmente riuscita e originale. Psycho Pass è ambientata in un futuro in cui i criminali vengono catturati prima che compiano atti illeciti grazie alla rilevazione del coefficiente di criminalità, un valore che se troppo alto porta all'eliminazione degli individui da parte degli Esecutori, una sezione della polizia composta da criminali latenti al servizio dell'ordine pubblico. Dinamico e intrigante questo anime punta tutto sulla psicologia dei suoi personaggi, sulle loro motivazioni e sulle implicazioni sociali che un tale sistema di monitoraggio della popolazione causa. Se siete amanti della fantascienza e del genere thriller non lasciatevelo scappare.

Disponibile su: Prime Video

10. Record of Ragnarok

Record of Ragnarok:

Eccessivo, esagerato, sono questi gli aggettivi che ci vengono in mente pensando a Record of Ragnarok un anime con una trama estremamente esile, pensata appositamente per creare le condizioni giuste per scontri all'ultimo sangue. Le divinità che vigilano sulla Terra devono decidere se sterminare la razza umana, ma proprio quando l'assemblea presieduta da Zeus sta per emettere un verdetto affermativo la valchiria Brunilde ha una proposta: organizzare un torneo di lotta tra umani e divinità, una serie di scontri in grado di determinare il futuro dell'umanità. Vi piacciono gli anime di lotta? Beh allora questo farà sicuramente al caso vostro, avvincente e ben realizzato vi terrà incollati allo schermo per tutta la prima, e per ora incompleta, stagione.

Disponibile su: Netflix