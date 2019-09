Miley Cyrus rompe con Kaitlynn Carter perché non vuole una relazione seria?

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si sono lasciate perché la cantante non è ancora pronta per una storia seria.

Miley Cyrus ha rotto con Kaitlynn Carter perché non sarebbe pronta per una relazione seria.

La relazione tra la cantante e la star di The Hills: New Beginnings è stata la più chiacchierata degli ultimi mesi, visto che è arrivata subito dopo la separazione di Miley Cyrus dal marito Liam Hemsworth. La notizia della loro rottura è arrivata subito dopo l'annuncio della loro convivenza a Los Angeles, evento recente che aveva scatenato i fan della nuova coppia.

Miley Cyrus nel videoclip Wrecking Ball

A confermare una fonte vicina alla coppia, che ha parlato con People della decisione di Miley Cyrus: "Miley non vuole una relazione seria... Lei e Kaitlynn hanno trascorso tutti i giorni insieme da agosto, ma non era quello che Miley voleva continuare a fare. Vuole concentrarsi sulla sua carriera. Sono amiche da sempre ed erano lì l'una per l'altra quando si stavano separando entrambe, ma non hanno più una relazione romantica"

Dopo neppure due mesi, quindi, la nuova relazione di Miley Cyrus sembra arrivare al capolinea ma, si sa, da lei ci si aspetta davvero di tutto e poi dopo una relazione intensa di 10 anni con Liam Hemsworth è plausibile che la cantante voglia dedicare un po' di tempo a sè stessa. Al momento, però, nessuna delle due ragazze ha confermato la notizia sui loro profili ufficiali per cui i fan attendono speranzosi che queste siano solo voci di corridoio.