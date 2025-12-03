Miley Cyrus è ufficialmente fidanzata con Maxx Morando: svelato l’anello sul red carpet di Avatar 3

Miley Cyrus e Maxx Morando convoleranno a nozze. Dopo quattro anni di relazione, la coppia ha indirettamente confermato i fiori d'arancio sul red carpet della première di Avatar - Fuoco e cenere.

Durante il photocall sul red carpet, i più attenti hanno notato un anello d'oro e diamanti sull'anulare di Cyrus, a conferma delle voci sul matrimonio che circolano ormai da diverso tempo.

Nozze in vista per Miley Cyrus

L'anello su misura è stato realizzato da Jacquie Aiche e presenta una pietra di diamante in taglio cuscino poggiata su una spessa fascia d'oro giallo da 14 carati.

I fan più attenti della cantante avevano già notato l'anello al dito di Miley Cyrus anche nelle foto social della sua festa di compleanno lo scorso 23 novembre. Miley Cyrus è stata sposata in passato con Liam Hemsworth per otto mesi dal dicembre 2018, prima che l'attore chiedesse il divorzio.

Cyrus e Morando hanno collaborato insieme sia nell'album di Cyrus del 2023 sia nell'ultimo del 2025, Something Beautiful.

La relazione tra Miley Cyrus e Maxx Morando

Miley Cyrus e Maxx Morando hanno iniziato a frequentarsi nel 2021 dopo essersi conosciuti ad un appuntamento al buio. In un'intervista di qualche anno fa a British Vogue, Cyrus si era soffermata proprio sulla sua relazione con Morando.

"È così che io e il mio ex-marito ci siamo conosciuti. Ho sempre lavorato con le persone che amo. E Maxx mi ispira così tanto. Sono finita con una persona che significa molto per me, che mi tratta davvero bene e mi rispetta. L'ho dovuto imparare nel modo difficile perché la mia mamma mi aveva insegnato la strada sbagliata, e poi ho dovuto imparare quella giusta da sola".

Miley Cyrus era presente alla première di Avatar - Fuoco e cenere, il nuovo film di James Cameron della saga inaugurata nel 2009 e proseguita nel 2022, al quale ha partecipato attivamente lavorando alle musiche.