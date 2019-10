Miley Cyrus su Instagram senza reggiseno fa il boom di like

Miley Cyrus è apparsa recentemente su Instagram senza reggiseno in una serie di foto sexy che hanno fatto il pieno di like e commenti nel giro di poche ore. Ben 5 milioni 400.000 'cuori' e 46.000 tra frasi di senso compiuto ed emoticon.

E non immaginate i soliti apprezzamenti al fisico e niente più: sì, ci sono anche quelli, ma ci sono soprattutto tanti follower che hanno compreso e sostengono la nuova sfida alle regole di Instagram.

Due giorni fa, infatti, Miley Cyrus aveva pubblicato delle sue foto sexy sul social network, apparentemente dei selfie innocenti contrapposti a quella che la cantante e attrice ha dichiarato come sua nuova passione in fatto di fotografie, l'autoscatto. Bisognava scendere però qualche riga più in basso per capire, invece, che era il suo modo di rivendicare una maggiore libertà d'espressione per le donne attraverso il proprio corpo, per dir così. Instagram infatti ha una policy piuttosto particolare in fatto di 'seno': è possibile pubblicare foto di cicatrici post intervento di mastectomia e di donne che stanno allattando, ma guai a mostrare i capezzoli come ha fatto Miley Cyrus.

E come ha fatto Amber Heard un po' di tempo fa, quando si è vista cancellare le immagini dalla censura, a cui ha risposto postando una foto dei capezzoli di Jason Momoa, che invece non è stata rimossa. E sempre di rimozione si era già trattato anche per Miley quando, nel 2014, aveva condiviso un'immagine di sè a seno nudo per sostenere la campagna #FreeTheNipples.

Questa volta, però, la censura di Instagram non è intervenuta e la prova è proprio lì, sulla pagina ufficiale dell'artista 26enne. Che le regole stiano finalmente per cambiare? Lo scopriremo ai prossimi capezzoli.