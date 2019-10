Miley Cyrus: le foto sexy sfidano le censure di Instagram

Miley Cyrus ha pubblicato su Instagram una serie di foto hot con tanto di capezzoli in bella vista, entrando in aperta sfida con la policy del social network.

La solita provocatrice Miley Cyrus, che ha pubblicato foto sexy su Instagram tanto per entrare ancora una volta in contrasto con la rigida policy del social in materia di nudità femminile.

È successo meno di un giorno fa, quando Miley Cyrus ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono a seno coperto, da uno striminzito top bianco, ma con capezzoli bene in vista, le prime tre scattate evidentemente nel bagno di casa, le successive in giardino, accompagnata da un libro e una chitarra.

La didascalia che accompagna la piccola gallery non ha apparentemente nulla di strano o particolarmente provocatorio: "Con il tempo divento sempre più basic. La sola cosa che la nuova me ama più dei selfie allo specchio è l'autoscatto".

Ma è in quel post scriptum successivo che è racchiuso un po' il senso di quelle foto: "PS. questi scatti saranno rimossi presto! Sono stata avvisata dagli dei di Instagram!"

Miley Cyrus infatti, sa bene quello che Amber Heard ha denunciato con una foto di Jason Momoa: la censura di Instagram non tollera immagini di soggetti femminili in cui siano chiaramente visibili i capezzoli, anche se ammette foto di cicatrici post intervento di mastectomia e di donne che stanno allattando. E non è certo la prima "ribellione" a questo sistema di regole, perchè la popstar e attrice 26enne già nel 2014 era stata redarguita dal social network per una foto in bianco e nero postata per supportare la campagna #FreeTheNipple.