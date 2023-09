Miley Cyrus torna sullo scandalo delle foto quasi nuda a 15 anni: 'Non ero più Hanna Montana'

Miley Cyrus ha ricordato il suo discusso servizio fotografico in topless del 2008 per Vanity Fair, mentre si rituffa nel suo passato per la sua nuova serie TikTok "Used to Be Young".

Per tutta la settimana Miley Cyrus ha condiviso dei video per Used to Be Young, la serie Tik Tok che celebra l'uscita dell'omonima sua ultima canzone. La serie la vede "partire dall'inizio" della sua storia nel 1992 e ripercorrere il corso dei suoi tre decenni di vita. Nella puntata di mercoledì la cantante ha parlato del servizio fotografico in topless realizzato per Vanity Fair nel 2008", che ai tempi aveva suscitato uno scandalo**.

I retroscena

Nel video di 40 secondi Miley Cyrus ha descritto i retroscena che hanno portato alla creazione del controverso servizio fotografico. "Tutti conoscono la controversia della foto, ma non conoscono il dietro le quinte, che è sempre molto più significativo. La mia sorellina Noah era seduta sulle ginocchia di Annie [Leibovitz] e premeva il pulsante della macchina fotografica per scattare le foto. La mia famiglia era sul set", ha detto la cantante. "È stata la prima volta che ho indossato un rossetto rosso, perchè Patti Dubroff, che mi ha truccata, pensava che quello sarebbe stato un altro elemento che mi avrebbe separato da Hannah Montana" ha continuato l'attrice.

Riflettendo sul motivo per cui la foto abbia provocato una tale indignazione pubblica ai tempi, Cyrus ha detto che tutto aveva avuto origine dall'immagine che il ruolo di Hannah Montana di Disney Channel aveva creato, dalla quale il servizio fotografico si allontanava nettamente: "Questa immagine di me è completamente opposta a quella della popstar spumeggiante che ero nota essere, ed è questo che mi ha sconvolto". "Ma, ripensandoci, sono state scelte davvero brillanti da parte di quelle persone", ha aggiunto Cyrus, commentando parecchi anni dopo le foto.

Miley Cyrus rivela la fitta agenda di impegni ai tempi di Hannah Montana

Emily Osment e Miley Cyrus in una scena di Hannah Montana

Lo scandalo

Quando uscì il servizio fotografico per Vanity Fair, Cyrus dovette affrontare una serie di polemiche. Un titolo nel New York Post recitava "La vergogna di Miley" e all'interno criticava l'allora 15enne per quelle foto osé in cui si mostrava quasi nuda. Ai tempi i dirigenti di Disney Channel che ospitava lo show di Hannah Montana, avevano dichiarato: "Purtroppo, come suggerisce l'articolo, è stata creata una situazione per manipolare deliberatamente una quindicenne al fine di vendere riviste".