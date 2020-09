Miley Cyrus: "Il mio divorzio è stato un fottuto schifo"

Miley Cyrus si lamenta pubblicamente della piega che ha preso il suo divorzio per essere stata dipinta come la cattiva della coppia.

Miley Cyrus si scaglia contro i media che l'hanno trasformata nella cattiva di turno trasformando in uno schifo il suo già drammatico divorzio da Liam Hemsworth.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno divorziato nel 2019 dopo un anno di matrimonio e dieci di fidanzamento. Una relazione tormentata, giunta al capolinea per volontà dell'attrice e cantante. La rottura è divenuta di pubblico dominio dopo che la Cyrus è stata avvisata in Italia in atteggiamenti intimi con Kaitlynn Carter, a cui è poi seguita la relazione con Cody Simpson.

Crisis in Six Scenes: un primo piano di Miley Cyrus nella serie

Miley Cyrus ha dichiarato che il suo divorzio è stato un fottuto schifo proprio per via delle conseguenze delle foto con Kaitlynn Carter, che hanno spinto media e fan a dipingerla come la cattiva di turno quando la rottura con Hemsworth era avvenuta parecchio tempo prima.

"Il mio divorzio è stato un fottuto schifo. La cosa peggiore è stato il fatto che io qualcuno che amava abbiamo realizzato che non ci amavamo più come prima. Posso accettarlo. Quello che non posso accettare è essere trasformata nella cattiva. Secondo l'opinione pubblica non ci sono gap temporali. un giorno sei felice sul red carpet e il giorno dopo stai uscendo con la tua amica in Italia! In realtà è passato molto tempo e sono successe molte cose di cui nessuno è al corrente".

Miley Cyrus ha perso la verginità con Liam Hemsworth: "Avevo 16 anni"

Miley Cyrus garantisce di non avere rimpianti sulla fine di ognuna delle sue storie perché non è solita guardare indietro quando l'amore finisce:

"Gli uomini nella mia vita mi hanno detto che sono una fottuta gelida troia perché li lascio quando la relazione è finita, quando è finita e finita. Ragazzi, per me siete morti e guardo oltre."

Se qualcuno è comunque determinato a farsi avanti, deve avere le idee chiare sul futuro. La cantante mette in guardia i possibili spasimanti:

"Meglio che sappiate cosa volete perché non sono interessata a passare altri 10 anni come ho fatto col mio primo amore per capirlo".