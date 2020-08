Miley Cyrus ha perso la verginità con Liam Hemsworth: "Avevo 16 anni"

A distanza di oltre un anno dal loro divorzio, Miley Cyrus ha dichiarato di aver perso la verginità proprio con quello che sarebbe poi diventato suo marito, l'attore Liam Hemsworth.

La cantante ha fatto molta strada da quando, ancora ragazzina, ha raggiunto la popolarità internazionale grazie ad Hannah Montana, la serie tv di Disney Channel che la vedeva protagonista. Adesso è diventata una donna, un'artista che sfida le convenzioni e non ha paura di essere giudicata o di esporsi dal punto di vista politico. Proprio oggi tra l'altro è uscito il suo nuovo singolo e videoclip Midnight Sky.

La rivelazione riguardante la sua verginità è arrivata attraverso l'ultimo episodio del podcast Call Her Daddy di Barstool Sports.

Alla fine del filmato, che racchiude i momenti salienti dell'episodio che verrà trasmesso per intero proprio oggi, sentiamo Miley Cyrus dire: "Non sono andata fino in fondo con un tizio fino a quando avevo 16 anni, ma poi ho finito per sposare il ragazzo in questione". Insomma, una confessione che risulta piuttosto inequivocabile.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono incontrati per la prima volta nel 2008, quando entrambi furono scelti per recitare in The Last Song, film diretto da Julie Anne Robinson, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Proprio il 23 novembre di quell'anno, la cantante compì 16 anni. La coppia si è fidanzata ufficialmente nel 2012, per poi lasciarsi e riprendersi nel 2015, decidendo nel 2018 di convolare a nozze. Il matrimonio non è durato molto e già nell'agosto del 2019 i due hanno annunciato la propria separazione. Una scelta che è apparsa ancora più definitiva quando Miley Cyrus venne fotografata mentre si baciava con la blogger Kaitlynn Carter durante una vacanza sul lago di Como. Hemsworth disse che chiedeva il divorzio per "differenze inconciliabili" e perché si sentiva stanco di "essere umiliato da lei". Cyrus, invece, dichiarò "Tutto si può dire di me tranne che abbia tradito Liam Hemsworth. Lo amo e lo amerò per sempre".

La cantante poi ha iniziato una frequentazione con un collega e ballerino australiano, ma è arrivata già la notizia che Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati questa settimana, dopo neanche un anno di storia. Nel luglio 2019, Miley Cyrus condivise su Instagram un'immagine eloquente che riportava la scritta "La verginità è un costrutto sociale".