L'esorcista: Mike Flanagan sarà regista, sceneggiatore e produttore del nuovo film

Mike Flanagan sarà il regista, sceneggiatore e produttore di un nuovo film della saga horror L'esorcista, progetto che verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Blumhouse e Morgan Creek.

L'"approccio radicale" al franchise è stato annunciato dopo che David Gordon Green ha rinunciato a tornare dietro la macchina da presa dopo i risultati deludenti ottenuti da Il Credente.

I primi dettagli del film

Il prossimo film della saga L'esorcista avrà al centro della trama delle persone possedute da un demone e dei preti gesuiti che devono provare a salvarle.

I produttori hanno spiegato che il progetto sviluppato da Mike Flanagan sarà totalmente nuovo e la storia, pur essendo ambientata nello stesso universo dei film precedenti, non sarà un sequel del lungometraggio uscito nelle sale nel 2023.

Il filmmaker sarà inoltre coinvolto come produttore tramite la sua Red Room Pictures, in collaborazione con Intrepid Pictures di Trevor Macy e John Scherer.

L'esorcista - una celebre scena del film

La torre nera: Mike Flanagan svela la scena "straziante" che non vede l'ora di adattare nella serie tv

La dichiarazione del regista

Flanagan e Blumhouse hanno collaborato più volte in passato in occasione di Oculus, Hush, e Ouija: Origin of Evil.

Mike ha dichiarato: "L'esorcista è uno dei motivi per cui sono diventato un regista ed è un onore avere l'opportunità di provare qualcosa di fresco, coraggioso, e terrificante all'interno del suo universo. Collaborare di nuovo con i miei amici di Blumhouse, con cui ho realizzato alcune delle mie opere preferite, lo rende solo più entusiasmante".

Jason Blum ha aggiunto nel comunicato che "la voce e la visione di Mike" sono indispensabili per i fan del cinema horror e sono entusiasti nel riaccoglierlo tra le fila di Blumhouse.