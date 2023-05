"I migliori James Bond oggi sono i Mission: Impossibile", lo scrittore Charlie Higson boccia No Time To Die

L'autore di James Bond, Charlie Higson, ha criticato No Time To Die e l'era di Daniel Craig nei panni dell'agente 007, dicendo che Mission: Impossible è ora più vicino alle radici del franchise.

No Time To Die ha ricevuto una critica feroce da parte dell'autore di James Bond Charlie Higson, che pensa che i film di Mission: Impossible abbiano ormai superato quelli del franchise di 007. La pellicola del 2021 di Cary Fukunaga, tuttavia, ha ottenuto recensioni per lo più positive dalla critica e ha avuto un'ottima performance anche al botteghino, guadagnando oltre 774 milioni di dollari.

No Time to Die: un'immagine del trailer

Durante una recente intervista pubblicata dal The Sunday Times, Higson ha parlato del film, contestando alcune delle decisioni prese durante l'era di Craig e sostenendo che il franchise di Tom Cruise è sicuramente più vicino a quella che secondo lui sarebbe dovuta essere la saga di James Bond.

"Sono andato a vedere No Time to Die con mio figlio più grande, Frank, che ha 30 anni, e lui ha detto: 'Sembrava un film di Bond realizzato da persone che si vergognano di fare un film di Bond'. Devi guardare due film per provare a capire chi era questo e quel personaggio e ti viene da pensare: 'Oh, fanculo'", ha spiegato lo scrittore.

No Time To Die: Léa Seydoux e Daniel Craig in una foto del film

"A mio modo di vedere deve esserci una nuova missione, separata dalle altre, in ogni nuovo episodio. E poi lasciate che Bond sia Bond. Lo hanno complicato troppo secondo me. I migliori 'film di Bond', paradossalmente, sono ora i Mission: Impossible. Non c'è trama ma solo: 'Woah! Guarda quell'edificio: mi piacerebbe scalarlo e far saltare in aria le cose.'", ha concluso Charlie Higson.