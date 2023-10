I migliori film horror da guardare ad Halloween su Netflix, Prime Video e Disney+

Come da tradizione, anche questo Halloween verrà celebrato dai più ligi con una scorpacciata di film horror disponibili ormai in abbondanza su Netflix, Prime Video, Disney+ e sulle altre piattaforme streaming. Per aiutare gli spettatori a districarsi nell'ampia scelta, vi proponiamo alcuni titoli da guardare ad Halloween su Netflix, Prime Video e Disney+.

Prime Video

Nick Castle, che interpreta il serial killer Michael Myers, in una scena di Halloween - la notte delle streghe

A far da padrone nella lista dei 35 migliori titoli da vedere ad Halloween è naturalmente l'icona di John Carpenter del 1978, Halloween - La notte delle streghe, che introduce il ferocissimo Michael Myers e la scream queen Jamie Lee-Curtis e che trovate in abbonamento su Prime Video. Insieme a classici come Carrie - Lo sguardo di Satana di Brian De Palma, tratto da uno dei primissimi romanzi di Stephen King, lo streamer ci propone titoli più attuali come l'intrigante Bussano alla porta di M. Night Shyamalan, che inchioda i personaggi costringendoli a una scelta incredibilmente drammatica e solleva riflessioni sul nostro presente. Per chi cerca qualcosa di meno introspettivo e più sanguinolento, ecco spuntare tra i titoli Terrifier 2, che ha spaventato a morte gli spettatori americani provocando malori e fughe dai cinema. Ecco l'occasione giusta per "testare" il proprio stomaco.

Michele Soavi: "L'eredità dell'horror italiano? Più che negli autori, la rivedo in Stranger Things"

Netflix

Il convegno: una foto del film

Chi non ha avuto occasione di vedere al cinema l'adattamento di It di Andy Muschietti e il sequel, It - Parte 2, potrà recuperare comodamente l'esperienza orrorifica ispirata al classico di Stephen King sul proprio divano. Anche nella nuova incarnazione di Bill Sarsgaard, il clown Pennywise, fonte di ogni male, è sempre terrificante, ma i due film rappresentano anche un viaggio nell'adolescenza, nel senso più profondo dell'amicizia e nella sofferenza che comporta la crescita. La carne al fuoco, insomma, è tanta. Ma Halloween è anche l'occasione per scoprire una horror/thriller psicologico inquietante che affonda le sue radici nei traumi del passato e che getta una luce diversa sull'Outback australiano. Si tratta de Il morso del coniglio, ottimamente interpretato da Sarah Snook, la Shiv di Succession. Come anticipiamo nella nostra recensione de Il convegno, consigliamo di dare uno sguardo alla satira sul mondo del lavoro intrisa di slasher che arriva dalla Svezia e getta una luce piuttosto fosca sulla pratica dei team building.

Disney+

Nightmare Before Christmas: un istante del film

La casa di alcuni dei titoli più amati di Tim Burton, da Edward mani di forbice a Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, ci invita a riscoprire un classico di Halloween che proprio horror non è, ma contiene tutto l'incanto di cui è capace il regista californiano. Si tratta di Nightmare Before Christmas, di cui è appena stato celebrato il 30 anniversario. E chi ha voglia di qualche brivido in più può dedicarsi alla visione di The Boogeyman di Rob Savage, definito "uno dei film più spaventosi mai visti". Oppure può farsi quattro risate con La casa dei fantasmi, classica ride dei parchi tematici riportata a nuova vita sul grande schermo.