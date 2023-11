Halloween: Juno Temple è cresciuta nella casa originale di Michael Myers

Intervenuta al Jimmy Kimmel Live! per promuovere l'uscita della quinta stagione di Fargo, Juno Temple ha rivelato di essere cresciuta nella casa di Michael Myers, ovvero il villain della saga di Halloween di John Carpenter.

"I miei genitori vivevano qui e io sono nata nel Regno Unito, ma poi sono tornata negli Stati Uniti e ci ho vissuto fino all'età di 5 anni", ha raccontato Temple.

"E sono cresciuta in un posto interessante, i miei genitori hanno comprato una casa senza rendersi conto, fino a quando non è arrivato Halloween ed è comparso un bus turistico, che era la casa originale di Michael Myers nel film 'Halloween'", ha detto l'attrice ridendo.

La rivelazione dell'attrice ha fatto sussultare e applaudire il pubblico presente nello studio di Kimmel.

Alla domanda di Kimmel se avesse idea dell'importanza nella cultura pop della casa, l'attrice ha risposto: "Avevo 5 anni".

Kimmel ha poi scherzato sul fatto che tutti gli agenti immobiliari dovrebbero rivelare ai potenziali acquirenti il fatto che ci sia stato un omicidio nella casa "anche se è una storia di fantasia".

Dopo aver fatto parte del cast di Ted Lasso per tre stagioni, Juno Temple debutterà nella serie antologica Fargo, la cui quinta stagione prenderà il via il 21 novembre prossimo su FX e il 22 novembre su Sky e Now.