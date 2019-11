Midway, The Space Cinema lancia il concorso legato al film di Roland Emmerich

Partecipando al concorso su Midway sarà possibile vincere un tour nella base aerea della Marina Militare di Taranto per scoprire il mondo in cui è ambientato il nuovo film di Roland Emmerich

Midway, diretto da Roland Emmerich, esce il 27 novembre nelle sale italiane. Al film distribuito da Eagle Pictures è legato il concorso lanciato da The Space Cinema.

Il film è la ricostruzione della storica e leggendaria battaglia occorsa durante la Seconda Guerra Mondiale, la battaglia di Midway. Lo scontro ribaltò le sorti del conflitto riuscendo a bloccare l'avanzata dell'esercito e della marina giapponese nell'Oceano Pacifico. Midway è diretto del maestro degli effetti speciali e degli scenari apocalittici Roland Emmerich. Nel cast troviamo tra gli altri Aaron Eckhart, Nick Jonas, Dennis Quaid e Patrick Wilson nei panni dell'Ammiraglio Edwin Layton.

In occasione dell'uscita italiana del film, già campione d'incassi in USA, The Space Cinema e Eagle Pictures lanciano il concorso Scopri l'Aviazione Navale della Marina Militare, che mette in palio un tour esclusivo per due persone nella Stazione Aeromobili della Marina Militare di Grottaglie (TA), con visita alle linee di volo e al simulatore, alla presenza di piloti ed equipaggi della Marina Militare. Il tour proseguirà nella base della Marina Militare di Taranto con una visita in porto, dentro una nave, dove sarà possibile conoscere i sistemi tecnologici della Marina e vivere un'esperienza a contatto con una imbarcazione di prima linea.

Per partecipare al concorso è necessario acquistare un biglietto per Midway, per conoscere tutti i dettagli e le modalità di partecipazione è possibile visitare la pagina dedicata al concorso.