Midsommar, il nuovo trailer del film horror di Ari Aster

Midsommar si svela nel secondo trailer del film horror di Ari Aster, e a giudicare dalle nuove immagini, il nuovo lavoro del regista Ari Aster - già autore del discusso Hereditary - si preannuncia davvero inquietante e affascinante.

Midsommar, uno degli horror in uscita nel 2019 più attesi, racconta quello che accade a una giovane coppia in vacanza in un villaggio svedese e si ritrovano coinvolti nelle celebrazioni festive locali, tra strani rituali che mano a mano daranno vita ad un incubo.

Come possiamo vedere nel video, il trailer si apre con un'aspra discussione tra i due protagonisti, proprio riguardo al luogo dove trascorrere le vacanze. Quando gli amici del protagonista gli consigliano di chiudere la sua relazione con quella che secondo loro è una persona problematica e di pensare alle imminenti vacanze in Svezia, accade qualcosa, un evento drammatico,che farà cambiare idea al ragazzo. I due si ritroveranno a trascorrere le vacanze insieme in Svezia, con gli amici di lui, e vivranno da vicino i rituali di "uno strano, folle festival", che si rivelerà tutt'altro che divertente. Inizialmente, le serate estive scorrono spensierate e piene di luce (anche fino a tarda sera), poi le cose iniziano a farsi inquietanti, fin troppo strane, e la ragazza vorrebbe andare via. Tra provocazioni, gelosie, girotondi vorticosi e rituali ipnotici, accade qualcosa di inspiegabile... e terrificante.

A giudicare dalle prime immagini di Midsommar, Ari Aster tornerà sui temi che in parte costituivano il suo precedente lavoro, l'horror Hereditary, ma chissà quali rivelazioni ci aspettano stavolta.

Nel cast di Midsommar, in arrivo nelle sale cinematografiche in estate, ci saranno Florence Pugh, Jack Reynor e Will Poulter. Tra gli interpreti anche Vilhelm Blomgren, William Jackson Harper, ed Ellora Torchia.