Midsommar, ecco perché Florence Pugh ha detto che non accetterà: "Mai più ruoli come questo"

Florence Pugh ha dichiarato, nel corso di una recente intervista al podcast "Reign with Josh Smith", che probabilmente non accetterà di nuovo un ruolo come quello di Midsommar.

Il motivo? Principalmente perché sente di aver abusato di se stessa mentre interpretava la protagonista del film, Dani, una donna americana afflitta dal dolore che ha un crollo psicologico quando si unisce al suo fidanzato tossico per un viaggio a un festival svedese di mezza estate. Pugh ha confessato di aver "imparato a proteggersi" nel suo lavoro nel corso degli anni, e parte di questo è sapere quando non si può più fare un ruolo.

"Ci sono stati dei ruoli in cui ho dato troppo e sono rimasta a pezzi per molto tempo dopo", ha detto Pugh. "Come quando ho fatto 'Midsommar', mi sono sentita come se avessi abusato di me stessa nei luoghi in cui mi sono spinta".

Florence Pugh: "Bisogna capire i propri limiti"

"Devi capire di non poterlo più fare perché è stato troppo", ha continuato. "Ma poi guardo a quella performance e sono davvero orgogliosa di quello che ho fatto, e sono orgogliosa di quello che è venuto fuori da me. Non me ne pento. Ma, sì, ci sono sicuramente cose che devi rispettare di te stessa".

Qualsiasi abuso subito dalla Pugh durante la lavorazione di Midsommar - Il villaggio dei dannati è stato rigorosamente autoinflitto. L'attrice ha altro che elogiato il regista Ari Aster e l'anno scorso ha dichiarato al New York Times che è "un genio folle e particolare" ma con "un cuore da stand-up comedian". Ha aggiunto: "Una volta che si ride per una cosa, lui cercherà di farvi ridere per tutte le altre cose. Continuerà a farlo e tutti piangeranno per le risate".

"Stavamo girando in un campo molto caldo in tre lingue diverse, quindi non direi che sia stato tutto piacevole", ha continuato Pugh parlando della realizzazione del film. "Inoltre, non dovrebbe esserlo. Perché fare un film del genere dovrebbe essere piacevole?".