Mickey 17: Warner contro Bong Joon-ho? Ecco perché ha rinviato il film con Robert Pattinson

All'inizio dell'anno, il nuovo film di fantascienza di Bong Joon-ho, Mickey 17, è stato inspiegabilmente rinviato di un anno intero, al gennaio 2025. Inizialmente Bong voleva presentare il suo film con Robert Pattinson in anteprima a Cannes, ma la Warner Bros ha posticipato il tutto, ma come mai?

La voce più insistente finora aveva tirato in ballo delle presunte riprese aggiuntive, ma il noto insider Daniel Richtman ha segnalato che c'è effettivamente una disputa in corso tra Bong e la Warner Bros sul montaggio finale del film. Lo studio vorrebbe pubblicare una versione più "accessibile" al pubblico che Bong disapprova (il regista non ha il final cut, ovvero il controllo sul montaggio finale).

Questa nuova motivazione giustificherebbe anche il fatto che diverse versioni di Mickey 17 sono già state proiettate. Il film, costato 150 milioni di dollari, è attualmente in una fase di stallo e sembra che Bong non avrà modo di far arrivare nelle sale la sua versione, ovvero la director's cut.

Bong Joon-ho con i premi Oscar per Parasite

La Warner non si fida di Bong Joon-ho

La produzione del film è iniziata nell'estate del 2022, ma da allora non è stato diffuso molto materiale promozionale, a parte un brevissimo teaser e l'immagine di copertina qui sopra. Un recente articolo di Variety affermava che la Warner era molto meno "entusiasta" delle prospettive del film rispetto al resto del suo listino per il 2024/2025.

Contattato per un commento, un rappresentante della Warner ha insistito: "Naturalmente c'è entusiasmo per il film", ma sembra più una risposta per limitare i danni che un vero endorsement verso la pellicola del regista Premio Oscar per Parasite.

Di cosa parla Mickey 17?

Si tratta dell'adattamento cinematografico del romanzo di Edward Ashton pubblicato nel 2022, descritto dall'editore St. Martin Press come un thriller cerebrale alla maniera di The Martian e Dark Matter.

Mickey 17: il thriller del regista di Parasite con Robert Pattinson sarà "folle, divertente e commovente"

Pattinson interpreta un "sacrificabile" - ovvero un dipendente usa e getta di una spedizione umana inviata a colonizzare un pianeta ghiacciato - che si rifiuta di lasciare che il suo clone sostitutivo prenda il suo posto. Ulteriori dettagli sulla trama sono stati tenuti nascosti, ma il cast stellare comprende, oltre all'interprete di Batman, anche Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.