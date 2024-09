Mickey 17: Robert Pattinson in un loop mortale nel trailer del sci-fi di Bong Joon-ho

Dopo l'assaggio di ieri, Warner Bros. ha pubblicato il trailer di Mickey 17, incursione fantascientifica di Bong Joon Ho che vede protagonista Robert Pattinson. Basato sul romanzo del 2022 di Edward Ashton Mickey7, il thriller sci-fi vede la star di The Batman nei panni di un impiegato "sacrificabile" di nome Mickey Barnes.

Nel romanzo, Mickey viene inviato in pericolose missioni per colonizzare un pianeta ghiacciato. Quando una sua versione muore, viene creato un duplicato per sostituirlo che conserva la maggior parte dei suoi ricordi. Insieme a Pattinson, il cast comprende Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo.

Scritto e diretto dal premio Oscar Bong Joon-ho, Mickey 17 è prodotto dalla compagnia del regista coreano, Offspring, insieme a Dede Gardner e Jeremy Kleiner di Plan B e a Dooho Choi di Kate Street Pictures. La sinossi anticipa: "Un impiegato usa e getta fa parte di una spedizione umana inviata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che c'è una missione troppo pericolosa, persino suicida, l'equipaggio si rivolge a Mickey17. Dopo la morte di un'iterazione, un nuovo corpo viene rigenerato con la maggior parte dei suoi ricordi intatti. Dopo sei morti, Mickey17 capisce i termini del suo accordo e il motivo per cui la posizione era vacante prima del suo arrivo."

Il ritorno di Bong Joon-ho

Mickey 17 è il primo lungometraggio di Bong Joon-ho ad essere distribuito dopo l'enorme successo del suo thriller del 2019 Parasite, focus su una famiglia coreana della classe operaia che si infiltra ingannevolmente nella casa di un nucleo benestante. Parasite è stato il primo film in lingua straniera a vincere l'Oscar come miglior film. La pellicola ha vinto anche l'Oscar per la sceneggiatura originale, la regia e il lungometraggio internazionale.

Le reazioni sui social media dopo la première del trailer al CinemaCon all'inizio di quest'anno sono state piuttosto varie, alcune entusiastiche alla prospettiva di Bong Joon-ho alla guida di una commedia fantascientifica piuttosto bizzarra, altre focalizzate sugli aspetti più controversi del promo, inclusa la voce che Pattinson usa per il suo personaggio, che è stata descritta come "un misto tra Titti e Joe Pesci".

Mickey 17 dovrebbe arrivare nei cinema a marzo 2025.