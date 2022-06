Michelle Yeoh star della serie Netflix The Brothers Sun

Un'imponente saga familiare ambientata nel mondo dei gangster di Taipei è la nuova fatica di Michelle Yeoh, la serie Netflix in otto parti The Brothers Sun.

Michelle Yeoh, interprete della saga di Star Trek e di hit come Everything Everywhere All at Once e Crazy & Rich Asians, interpreterà Mama Sun, mentre Justin Chien sarà Charles Sun.

The Brothers Sun segue le vicende del gangster di Taipei Charles Sun, che si è fatto strada uccidendo i nemici a sangue freddo. Ma quando suo padre viene colpito da un misterioso assassino, Charles deve recarsi a Los Angeles per proteggere la madre e l'inconsapevole fratello minore Bruce.

La Mama Sun di Michelle Yeoh è descritta come una donna scaltra e attenta, capace di costruire una nuova esistenza per se stessa e suo figlio a Los Angeles, lontana dal suo passato a Taiwan, mentre Charles Sun di Justin Chien è cresciuto come il figlio maggiore di un boss del crimine, preparato per essere un criminale incallito. L'uomo si reca a Los Angeles per proteggere sua madre e il fratello minore, ma si ritrova combattuto tra la vita in cui è cresciuto e la vita che potrebbe scegliere per se stesso.

Sam Song Li di Better Call Saul interpreta Bruce Sun, arrivato negli Stati Uniti da bambino con poca memoria di Taipei e nessuna idea del passato della sua famiglia. Quando il suo famigerato e rispettato fratello si presenta alla sua porta, Bruce viene catapultato in un mondo per il quale è assolutamente impreparato.

Highdee Kuan interpreta Alexis, motivata e ambiziosa, essendo cresciuta con un forte senso di giustizia ed etica del lavoro che l'ha portata a diventare un'assistente procuratore distrettuale.

Joon Lee interpreterà TK, un aspirante gangster e migliore amico di Bruce fin dall'infanzia. Vorrebbe essere duro, leale e intelligente, ma non lo è. Ma questo non gli impedisce di provarci.

Nel cast della saga familiare con venature dark anche Alice Hewkin, Jon Xue Zhang, Jenny Yang, Madison Hu e Rodney To. La serie in otto parti, ambientata a Los Anegles e Taiwan, è diretta e prodotta dal regista di The Book of Boba Fett Kevin Tancharoen.