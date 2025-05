The Surgeon: Michelle Yeoh reciterà nel nuovo action dei produttori di John Wick

La star premio Oscar per Everything Everywhere All at Once e Wicked scelta per il ruolo da protagonista nel film di Roshan Sethi.

Nuovo progetto per Michelle Yeoh, reduce dal successo globale di Wicked. L'attrice premio Oscar è entrata ufficialmente nel cast di The Surgeon, il prossimo film prodotto da Thunder Road, casa di produzione che si occupa della saga di John Wick.

Michelle Yeoh è una delle star più conosciute al mondo e la sua carriera è stata coronata con l'Oscar alla miglior attrice protagonista, diventando la prima interprete asiatica ad aggiudicarsi questo premio.

Il ruolo di Michelle Yeoh in The Surgeon

La trama di The Surgeon segue le vicende di una chirurga in pensione (Yeoh), che viene rapita e costretta ad operare un paziente misterioso. Nonostante sia in una situazione vulnerabile, i suoi rapitori hanno sottovalutato un dettaglio.

Hanno rapito una professionista, con 35 anni di esperienza chirurgica che porteranno ad uno scontro esplosivo e brutale: la donna avrà la meglio sui propri aguzzini grazie all'ingegno e all'astuzia.

Michelle Yeoh in una scena de La tigre e il dragone

Il film è diretto da Roshan Sethi, medico e co-creatore di The Resident:"Sono entusiasta di portare qualcosa di completamente nuovo e innovativo nel genere action, basandomi molto sul mio background medico. Non riesco a immaginare partner migliore di Michelle, l'iconica regina dell'azione, che in questo film userà le sue abilità in modo diverso e sorprendente, con i team di produzione di Thunder Road, 193 e NeoText".

La carriera di Michelle Yeoh culminata con l'Oscar

Malesiana di origine cinese, Michelle Yeoh ha riscontrato i primi successi tra la metà degli anni '80 e l'inizio dei '90 in diversi film d'azione come Bambole e botte, Police Story 3 e The Heroic Trio.

Primo piano di Michelle Yeoh in una scena di Sunshine

La notorietà internazionale arriva nel 1997 con il ruolo della Bond girl Wai Lin in Il domani non muore mai, e tre anni dopo con La tigre e il dragone di Ang Lee. È nota anche per aver recitato in tre stagioni di Star Trek: Discovery.