Da Constantine a Sin City: 5 film da rivedere che compiono vent'anni

Ci sono anni che scompaiono nella memoria come vecchie locandine scolorite, e poi ci sono anni che restano impressi come fotogrammi bruciati nella retina. Il 2005 è uno di quei rari momenti in cui il cinema sembrava farsi oracolo: sussurrava apocalissi, desideri repressi, rivoluzioni mascherate, amori proibiti e mostri più umani degli uomini.

Vent'anni dopo, quei racconti si riaffacciano con lo stesso fragore, con lo stesso sguardo magnetico che inchiodava lo spettatore al buio della sala. Ma oggi li ritroviamo diversi, come una vecchia foto che ci riguarda più di quanto ricordassimo, o un film già visto che ci parla con parole nuove. Il tempo non li ha consumati, li ha soltanto risvegliati.

Ripercorrere questi cinque film vent'anni dopo significa non solo celebrare una data, ma rivivere un frammento di evoluzione narrativa e stilistica. Tra un outsider demoniaco, un poema dolorosamente romantico, un esperimento visivo di noir fumettoso, guerre interplanetarie e intrecci tra natura e civiltà, il 2005 ha consegnato opere così diverse eppure così vive, guidando ancora una riflessione sul ruolo del cinema come specchio dell'anima e del potere delle immagini. Non come reliquie nostalgiche, ma come fari nella nebbia, ancora capaci di illuminare chi siamo e dove stiamo andando. Vent'anni non li hanno resi più vecchi, ma più veri.

1. Constantine

Constantine uscì nel 2005 con Keanu Reeves nel ruolo del cinico detective del soprannaturale. Diretto da Francis Lawrence, all'epoca regista di videoclip, affrontava il mondo demoniaco con toni noir e horror, guadagnandosi poi uno status cult fra gli appassionati. Nonostante l'accoglienza critica tiepida e un incasso non esplosivo, il film ha costruito una base affezionata, proprio per la sua audacia a umanizzare il soprannaturale in modo grezzo e anticonvenzionale. Lo stile visivo gioca con luci fredde, ambientazioni cupe e effetti un poco pulp, con un'atmosfera che anticipa il gothic detective moderno.

Una scena di Constantine

Nel tratteggiare John Constantine, un antieroe innamorato dell'oscurità, la sceneggiatura abbraccia il disagio esistenziale: l'autosacrificio diventa espiazione ultima. Un adattamento che diluisce la densità fumettistica dell'opera originale. Ad oggi Constantine è disponibile a noleggio o per l'acquisto su Prime Video.

2. I segreti di Brokeback Mountain

Ang Lee nel 2005 firma I segreti di Brokeback Mountain con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal come cowboys innamorati. Un film che ha ridefinito l'amore omosessuale nel cinema mainstream, vincendo tre Oscar e consolidando un antecedente culturale di rilievo.

Una scena di I segreti di Brokeback Mountain

Le riprese pittoriche, la sobrietà dei dialoghi e l'evoluzione lenta e dolorosa dei protagonisti ne fanno un film di rara delicatezza. Anche a vent'anni di distanza, rimane un racconto denso, struggente, di due uomini che lottano contro la forbice del tempo e le costrizioni sociali. I segreti di Brokeback Mountain è disponibile su Paramount+ in Prime Video.

3. Sin City

Sin City, diretto da Robert Rodriguez con Frank Miller e Quentin Tarantino, ha portato sullo schermo il fumetto bold di Miller con fedeltà visiva estrema. Il film è un triplice racconto noir a sfondo urbano, frammentato, visivamente grafico come l'inchiostro su carta, raccontando violenza, redenzione e disperazione in un'ambientazione eterna, notturna, irreale.

Jessica Alba in Sin City

Dal punto di vista tecnico, la regia è un tour-de-force stilistico: ambientazioni digitali, chiaroscuro estremo, regia frammentata come un fumetto animato. L'azione coreografica è cruda e iconica. Sin City è disponibile in noleggio su Prime Video.

4. La guerra dei mondi

Steven Spielberg porta sul grande schermo il classico di H.G. Wells, raccontando l'invasione della Terra da parte di alieni. Tom Cruise è stato scelto per interpretare un padre che cerca di proteggere i suoi figli in un mondo in rovina.

Tom Cruise in La Guerra dei mondi

Tra effetti speciali efficaci e una narrazione intensa, La guerra dei mondi esplora temi di sopravvivenza, paura e speranza. La regia di Spielberg riesce a mantenere alta la tensione, offrendo una visione moderna di un racconto senza tempo.

La guerra dei mondi è disponibile su Prime video.

5. King Kong

Il remake epico di Peter Jackson del 2005 reinterpreta il mito del gorilla gigante con ambizione visiva e forza emotiva. Naomi Watts e Jack Black condividono un racconto dove l'uomo e la bestia si incontrano tra giungla e città, tra macchine da presa e anima pura.

Una scena di King Kong

Gli effetti speciali di Andy Serkis con motion capture per King Kong, sono ancora riferimento per l'industria. La regia fonde romanticismo, avventura e tragedia con una lunghezza (3 ore e più) che diventa sia pregio narrativo sia limite di ritmo. La pellicola ha vinto tre premi Oscar e rimane un'insegna dell'immaginario fantasy cinematografico.

King Kong è disponibile su Netflix.