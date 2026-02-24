Michelle Pfeiffer è una vedova in lutto nel trailer di The Madison

Arriverà in streaming dal 14 marzo su Paramount+ la nuova serie intitolata The Madison, il progetto prodotto da Taylor Sheridan che avrà come protagonista l'attrice Michelle Pfeiffer e di cui è stato diffuso un trailer inedito.

Lo show, la cui prima stagione sarà formata da sei puntate, è stato prodotto da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions.

Cosa racconterà la serie The Madison

Lo show The Madison porterà sul piccolo schermo un'intensa storia d'amore che verrà seguita attraverso un dramma familiare profondamente personale, incentrato sui temi della resilienza e della trasformazione.

Taylor Sheridan, che ha portato al successo Yellowstone, ha ideato lo show e ne ha curato la produzione.

Le puntate propongono una narrazione che si sviluppa tra due mondi distinti - gli splendidi paesaggi del Montana e l'energia vibrante di Manhattan - per esplorare i legami profondi che tengono unite le famiglie.

Ecco il nuovo trailer:

Chi ha realizzato la serie The Madison

La prima stagione è un racconto toccante sul lutto e sulla connessione umana, che segue le vicende della famiglia Clyburn, trasferitasi da New York nella valle del fiume Madison, nel cuore del Montana centrale.

Accanto a Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, tra gli interpreti ci sono anche Beau Garrett (Firefly Lane), Elle Chapman (A Man Called Otto), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (War for the Planet of the Apes), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923) e Matthew Fox (Lost).

I produttori esecutivi di The Madison sono Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell e Keith Cox.