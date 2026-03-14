Michelle Pfeiffer e Kurt Russell raccontano la loro alchimia dopo 40 anni: "Con lui era tutto naturale”

Con The Madison, Michelle Pfeiffer e Kurt Russell tornano a condividere lo schermo quasi quarant'anni dopo Tequila Connection e per l'occasione, i due attori raccontano il loro legame artistico, la chimica costruita nel tempo e l'intensità emotiva della nuova serie firmata Taylor Sheridan.

A Hollywood si parla spesso di chimica tra attori, ma raramente questa parola ha un significato così concreto come nel caso di Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. Con la serie The Madison, i due interpreti tornano a lavorare insieme dopo quasi quattro decenni.

Michelle Pfeiffer e Kurt Russell: una complicità nata sul set

Quando Michelle Pfeiffer ha ricevuto la proposta di partecipare a The Madison, la nuova serie ideata da Taylor Sheridan, la decisione non è stata del tutto convenzionale. L'attrice, infatti, ha accettato il progetto senza nemmeno leggere una sceneggiatura completa. Una scelta che potrebbe sembrare rischiosa, ma che nel caso di Sheridan - autore di successi televisivi come Yellowstone, Tulsa King e Landman - si è trasformata in una scommessa calcolata.

La locandina di The Madison

L'attrice ha raccontato che Sheridan l'ha invitata nel suo ranch in Texas per discutere l'idea dello show e il percorso del personaggio. "Taylor mi ha contattata dicendo che aveva un'idea e che voleva incontrarmi," ha spiegato. "Sono andata in Texas, nel suo ranch, e abbiamo passato una splendida serata parlando del personaggio e della serie. Era tutto molto generale. Gli ho chiesto quando avrei potuto leggere qualcosa, ma lui mi ha risposto: 'Vorrei sapere per chi sto scrivendo prima di iniziare a scrivere'." A quel punto Pfeiffer ha capito che avrebbe dovuto prendere una decisione quasi istintiva. "Abbiamo discusso per settimane e a un certo punto ho capito che non avrei vinto quella battaglia. Dovevo fare un salto nel vuoto oppure rinunciare. Ho scelto di fidarmi."

Il risultato di quel salto di fede è The Madison, disponibile su Paramount+, in cui Pfeiffer interpreta Stacy Clyburn, una donna di città costretta a trasferire la propria famiglia da New York al Montana dopo una tragedia improvvisa.

Accanto a lei c'è Kurt Russell, che nella serie interpreta il marito Preston, un uomo molto più a suo agio con la natura e la vita rurale. Russell si è unito al progetto in una fase successiva della produzione, ma ha ammesso che l'idea di lavorare con Pfeiffer è stata decisiva. "Quando sono entrato nel progetto sapevo che Michelle interpretava Stacy," ha spiegato l'attore. "Abbiamo sempre lavorato benissimo insieme e questa era un'altra occasione per farlo."

Quarant'anni dopo Tequila Connection, la loro chimica resta intatta

Il rapporto professionale tra Michelle Pfeiffer e Kurt Russell affonda le radici nel 1988, quando i due condivisero il set del film Tequila Connection. Pfeiffer ricorda quel primo incontro come l'inizio di una collaborazione sorprendentemente naturale. "È diventato subito il mio compagno d'armi," ha raccontato. "Era il mio protettore, il mio confidente, il mio giullare di corte. Era sempre lì per far ridere tutti e portava una quantità enorme di gioia sul set." Secondo l'attrice, la loro alchimia sullo schermo è sempre stata qualcosa di spontaneo. "Recitare insieme è stato facilissimo. Con lui era tutto naturale."

The Madison: Michelle Pfeiffer in una scena

Questa intesa è fondamentale anche per The Madison, soprattutto perché la serie prende una svolta drammatica già nel primo episodio. Il personaggio di Preston muore infatti in un incidente aereo, evento che spinge Stacy a riorganizzare completamente la propria vita e a confrontarsi con il lutto.

Interpretare un ruolo così emotivamente intenso non è stato semplice per Pfeiffer. L'attrice ha però spiegato di non essere una sostenitrice del metodo più estremo di recitazione. "Non mi considero un'attrice metodica," ha detto. "Lo troverei davvero estenuante e anche un po' noioso. Amo il mio lavoro, ma amo anche la mia vita e non voglio rinunciare alla seconda per fare il primo."

Eppure, anche senza adottare il cosiddetto method acting, il peso emotivo del personaggio rimane. "Mio marito mi ha detto che quando lavoro sparisco un po'. Io pensavo fosse solo stanchezza. Ma con questo ruolo era quasi inevitabile, perché tutta la stagione si svolge nell'arco di sei giorni. Rimani nello stesso stato mentale per tutto il tempo."

La regista Christina Alexandra Voros, che ha diretto tutti gli episodi della prima stagione, ha sottolineato quanto la presenza di Pfeiffer e Russell sia centrale per la serie. "Quando lavori con delle leggende capisci subito perché lo sono," ha spiegato. "Non è un caso se Michelle e Kurt sono dove sono oggi. Sono incredibilmente dediti al loro mestiere."

Voros ha anche raccontato che spesso rimaneva incantata a guardare le loro scene. "Ci sono giorni in cui mi dimentico di dire 'stop' perché voglio vedere cosa faranno dopo. Non riesco a immaginare la serie senza le loro interpretazioni."