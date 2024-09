Michelle Pfeiffer svela la sceneggiatura originale di Batman Returns: "il vero nome di Batman era..."

Michelle Pfeiffer, l'iconica interprete di Catwoman in Batman Returns (1992), ha recentemente condiviso su Instagram alcune pagine della sceneggiatura originale del film, insieme alle scene che ha amato di più recitare nei panni della villain.

Catwoman si racconta: le pagine inedite di Batman Returns raccontate da Michelle Pfeiffer

Questo raro documento, risalente a quando il progetto era ancora noto come Batman II, rivela curiosi dettagli, inclusi easter egg che richiamano il passato di Batman. Tra questi, un riferimento divertente al "Crociato Incappucciato", soprannome utilizzato per l'eroe che non si sentiva dai tempi della serie del 1966 con Adam West.

La condivisione delle pagine è stata accolta con entusiasmo dai fan, curiosi di scoprire cosa fosse stato cambiato o eliminato dalla versione finale. Tra le modifiche c'è questo riferimento nostalgico a un'era precedente di Batman, che evidentemente è stato scartato nel taglio finale, ma tra le pagine del documento ci sono anche le scene preferite dell'attrice.

Nel post, Pfeiffer ha voluto infatti celebrare non solo il film che ha segnato una tappa importante della sua carriera, ma anche il fascino duraturo del personaggio di Selina Kyle/Catwoman, una figura amata dai fan e dalla stessa attrice. Tim Burton, regista del film, in una precedente intervista, ha descritto Michelle Pfeiffer come la "definitiva Catwoman", elogiando la sua dedizione nel realizzare personalmente scene pericolose, come l'iconico momento in cui un uccello vola dalla sua bocca o l'abilità nell'usare una frusta.

Michelle Pfeiffer senza trucco a 61 anni: un selfie senza inganno

Nonostante un terzo capitolo della saga di Burton non abbia mai visto la luce, l'amore per Batman - Il ritorno è rimasto immutato. Pfeiffer stessa ha ammesso nel 2022 che sarebbe interessata a riprendere il ruolo di Catwoman, anche se, come ha detto, "dipenderebbe dal contesto".