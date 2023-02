Michelle Impossible, Eros Ramazzotti in versione nonno con Aurora: “Quando gliel’ho detto è svenuto”

Nella prima serata di Michelle Impossible la conduttrice ha ospitato il suo ex marito e la figlia Aurora. La ragazza ha rivelato la reazione di Eros Ramazzotti quando ha saputo che sarebbe diventato nonno, il cantante si è buttato sul letto dove è rimasto senza parole per l'emozione.

Ieri 22 dicembre è tornato Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Michelle Hunzikerr. Ospiti della serata, tra gli altri, Eros ed Aurora Ramazzotti, rispettivamente ex marito e figlia della conduttrice. La ragazza è ormai agli sgoccioli della sua prima gravidanza, l'arrivo del bebè è previsto per marzo. Ieri ha raccontato al pubblico di Canale 5 la reazione del padre quando ha saputo che a breve sarebbe diventato nonno.

Al centro della scena, mentre Michelle assisteva al siparietto in disparte, Aurora prima ha scherzato con il papà-cantante: "Volevo approfittare per dirti una cosa che non ho mai trovato il tempo e il modo giusto di dirti, aspetto un bambino". Eros Ramazzotti si è complimentato con la figlia, per il modo in cui ha affrontato questo periodo: "Sei una forza della natura, una roccia, io di questo sono davvero orgoglioso di te".

"Non dimenticherò mai la tua reazione di quest'estate", ha raccontato Aurora rivelando la reazione di Eros alla notizia. "_Ho preso una maglietta con scritto 'nonno loading' e lui ha si è buttato sul letto senza parole, è svenuto". "Anche perché non capivo l'inglese", ha ironizzato nonno Eros.

Aurora Ramazzotti ha raccontato che il padre è sempre stato molto protettivo quando lei gli ha prospettato il suo desiderio di entrare nel mondo della musica. Eros ha rivelato che temeva il giudizio della gente: "Perché provare a cantare ti avrebbe messa sicuramente a paragone con tuo padre".

Aurora ed Eros, che hanno chiacchierato seduti sulla scalinata del programma, si sono alzati ed hanno cantato insieme un medley di successi di Lucio Battisti, sotto l'occhio attento e commosso di Michelle Hunziker, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. "Mi sono resa conto col tempo che pensavo di avere vergogna di cantare davanti agli altri, ma in realtà la cosa riguardava solo te". ha detto alla fine Aurora.