Eros Ramazzotti dedica il concerto a Michelle Hunziker. "Porterò nostro nipote sul palco"

Eros Ramazzotti ha deciso di dedicare il concerto all'Arena di Verona ad una spettatrice speciale, Michelle Hunziker, l'ex moglie presente tra il pubblico. I due tra poco diventeranno nonni, la figlia Aurora è in attesa del primo genito che il cantante ha promesso di portare, appena possibile, sul palco con lui.

La chimica tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non è mai andata via e vederli insieme sul palco continua ad emozionare i fan della coppia, come è capitato questo inverno durante Michelle Impossible, il one woman show della conduttrice. Nel corso di una delle serate, l'ex marito è stato tra gli ospiti del programma e le ha dedicato Più bella cosa, la canzone scritta nel 1996 per l'allora fidanzata Michelle Hunziker.

Ieri l'ex moglie, ritornata single dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi, è salita sul palco dell'arena di Verona, dove Eros l'ha abbracciata e, mentre lei ballava sulle note delle sue canzoni, le ha detto: "lo sai quello che spero io, è vederti sempre così felice". I due hanno continuato a rimanere abbracciati, nonostante la pioggia, anche quando Eros ha cantato Quanto amore sei e Fuoco nel fuoco.

In precedenza Eros Ramazzotti ha dedicato due parole al futuro nipote e alla figlia Aurora: "Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina, l'importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo".