Alfonso Signorini su Aurora Ramazzotti. "incinta da meno di tre mesi, non avrei dovuto pubblicare la notizia”

Alfonso Signorini ha ammesso di aver sbagliato a pubblicare la notizia sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti. Il conduttore durante un'intervista al Corriere della Sera, oltre a fare mea culpa sulla figlia di di Michelle Hunziker, ha rivelato di essere tornato single, dopo diciotto anni.

Alfonso Signorini tornerà a breve in televisione con il suo Grande Fratello Vip 7, durante una pausa per la preparazione del reality di Canale 5, ha concesso un'intervista al quotidiano milanese dove, comunque, ha confermato il suo scoop sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti. "Credo si sia incazzata molto. Ho saputo solo dopo che non aveva ancora superato il terzo mese" ha detto Signorini "Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima",

Ma come accennavamo prima, Alfonso Signorini ha annunciato pure il suo nuovo status di single, la fine della sua lunga relazione con Paolo Galimberti: "Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta, quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all'altro è bene chiudere, ma gli vorrò sempre bene ". Ma sembra che il cuore di Alfonso Signorini, comunque, stia battendo per qualcuno: "Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sai quando non vedi l'ora di ricevere un messaggio e guardi il telefono cento volte?", ha confidato alle pagine del Corriere della Sera.

Sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti dice: "Abbiamo vissuto di rendita per tutta l'estate, il numero che l'annunciava in copertina è stato il più venduto della stagione".