Michelle Hunziker paparazzata mentre bacia Nino Tronchetti Provera, zio dell’ex compagno di Chiara Ferragni

Passeggiano mano nella mano tra le vie eleganti di Milano, si scambiano sorrisi e - soprattutto - un bacio che non lascia spazio ai dubbi. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più: il settimanale Oggi ha pubblicato le foto che certificano finalmente l'inizio della loro storia. Una storia che, a quanto pare, andava avanti già da mesi, ma lontano dai flash e dalle copertine.

La strategia "garage" di Michelle Hunziker è acqua passata: con Tronchetti Provera sembra una cosa seria

Michelle Hunziker

Solo qualche settimana fa la conduttrice spiegava a un programma radiofonico tedesco come fosse diventata un'esperta nell'arte di eludere i paparazzi: "Quando conosco un uomo per i primi tre mesi non ci saranno titoli sui giornali per tre mesi, so come evitarli. Ci sono garage e AirBnB", aveva raccontato.

Ma quando l'amore diventa qualcosa di serio, arriva anche il momento di mostrarsi. E così eccoli: niente sotterfugi, solo passeggiate, gesti d'affetto e una voglia evidente di vivere questa relazione alla luce del sole.

L'estate è dei Tronchetti Provera: prima Chiara Ferragni, ora Michelle Hunziker

Per chi ama il gossip puro e duro, c'è un dettaglio che non può passare inosservato: la nuova fiamma di Michelle Hunziker è lo zio di Giovanni, l'uomo che lo scorso anno era finito sotto i riflettori per la sua relazione con Chiara Ferragni. Insomma, anche quest'estate la famiglia di imprenditori più famosa d'Italia fa parlare di sé.

Chi è Nino Tronchetti Provera?

Nino Tronchetti Provera, classe 1970, è un nome noto nel mondo della finanza sostenibile. Laureato alla Luiss, con un MBA all'INSEAD, ha fondato Ambienta e ne è managing partner. È separato e padre di tre figlie: una biografia che, in qualche modo, riecheggia quella della showgirl e conduttrice svizzera, anche lei mamma di tre.

Michelle Hunziker e l'amore: nuovi capitoli da scrivere

Dopo le storie importanti con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, e i flirt chiacchierati con Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo, la Hunziker sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Nino. E se le immagini valgono più delle parole, il bacio milanese è già il primo capitolo di un'estate tutta da raccontare.