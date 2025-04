Eurovision Song Contest 2025, Michelle Hunziker condurrà solo una serata: cosa prevede l'accordo con Mediaset

L'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, avrà luogo dall'11 al 17 maggio. A condurre l'evento ci sarà pure Michelle Hunziker. La presentatrice attualmente è anche alla guida di Striscia la Notizia, insieme a Gerry Scotti. Riuscirà ad ottemperare ad entrambi gli impegni? Inoltre, scopriamo come mai l'Eurovision avrà inizio quando il Tg satirici è ancora in onda.

L'accordo tra Michelle Hunziker e Mediaset

Michelle Hunziker ha recentemente dichiarato di aver trovato un accordo con Mediaset, ottenendo il via libera per la conduzione dell'Eurovision ma solo per la finale, quindi salterà le due semifinali. "Essendo in onda tutti i giorni con Striscia, con Gerry, fino al 10 giugno, durante la settimana non potevo lasciare, ovviamente, e quindi mi hanno dato il sabato, che è la finale, e di questo sono molto grato. Riesco comunque a vivere questa bellissima avventura, facendo e conducendo la finale".

La showgirl ha dichiarato che oltre all'inglese, ci sarà spazio per l'italiano, il francese e il tedesco all'Eurovision: "La conduzione sarà in inglese così che tutti i 37 paesi possano capire ed essere sicuri di cosa devono fare, come votare e conoscere bene tutte le regole. Poi, ovviamente, ci sbilanceremo, visto che siamo in Svizzera, con le nostre lingue ufficiali: anche in francese, io in italiano per tutti gli italiani e poi il tedesco. Insomma, ogni tanto giocheremo anche con le lingue, ma la lingua ufficiale sarà l'inglese".

Il caso Tommy Cash

Michelle si è espressa anche a proposito di Tommy Cash. Infatti, ha dichiarato: "Se vincerà Tommy Cash? Lui è riuscito a far parlare di sé in tutto il mondo, con questa canzone. Ci sono un sacco di cliché dentro, non tutti ne hanno parlato bene, alcuni si sono anche offesi. In ogni caso, è diventato virale e quindi è anche un artista che, se andate a vedere, diventa arte contemporanea vivente, perché lui va in giro con tutte queste opere che crea: è molto eclettico. Detto questo, non è detto che vinca, perché ovviamente ci sarà una giuria, e 37 paesi che daranno tutto quello che hanno per quei minuti sul palco e onoreranno il loro paese con la loro musica".