Aurora Ramazzotti è incinta: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti stanno per diventare nonni

Aurora Ramazzotti è incinta: lei e il compagno Goffredo Cerza sarebbero in attesa di un bebè che farebbe diventare nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La notizia è stata rivelata da Chi, il settimanale alcune settimane fa aveva anticipato che mamma e figlia avevano comprato un test di gravidanza.

Il test acquistato nella farmacia sarda da Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, quindi, secondo queste indiscrezioni, avrebbe dato esito positivo, riempiendo di gioia Aurora e Goffredo, ma anche i nonni Eros e Michelle, genitori della futura mamma. Lo scoop è stato anticipato da Chi che pubblicherà tutte le informazioni in suo possesso nel numero che domani sarà in edicola. Il magazine di Signorini, a proposito dell'acquisto del test di gravidanza, aveva scritto: "Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza" aggiungendo maliziosamente: "La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?.

Sulla pagina Instagram del settimanale, che anticipa lo scoop, si legge: "In esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 31 agosto, una lieta notizia: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Proprio "Chi", poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio".

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno comunicato la notizia ai loro amici più intimi, entrambi sono felicissimi dell'evento, anche se forse, essere chiamati 'nonni', sarà un vero trauma per loro che il settimanale definisce: "Nonni Rock".