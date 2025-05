Eurovision 2025, per la finale Michelle Hunziker omaggia l'Italia ma Rai1 la "censura"

Per la finale degli Eurovision Song Contest 2025, la conduttrice italo-svizzera ha voluto omaggiare l'Italia con una canzone. In quel frangente, tuttavia, le tv collegate in diretta hanno fatto partire la pubblicità.

Michelle Hunziker all'Eurovision 2025: un'ode all'Italia... fuori onda

Nel cuore scintillante della finale dell'Eurovision 2025, tenutasi alla St. Jakobshalle di Basilea, Michelle Hunziker ha scelto di rendere omaggio al suo Paese d'adozione salendo sul palco per cantare "Nel blu (dipinto di blu)". Un gesto affettuoso e simbolico, che univa il glamour internazionale dell'evento alla più iconica melodia italiana. Peccato, però, che proprio in quell'istante le televisioni collegate in diretta siano andate in break pubblicitario. La performance, pensata come tributo all'Italia e alla sua cultura musicale, è stata così invisibile a chi seguiva l'evento in tempo reale. Una piccola beffa del palinsesto, che non ha però impedito ai social di raccogliere e rilanciare l'esibizione, riportandola agli occhi - e alle orecchie - del pubblico italiano.

La conduttrice italo-svizzera, che da anni considera l'Italia la sua casa, ha condiviso il palco con Hazel Brugger e Sandra Studer, ma ha scelto di partecipare solo alla serata conclusiva. "Essendo in onda tutti i giorni con Striscia fino al 10 di giugno, durante la settimana non potevo andare contro noi stessi. Mi è stato concesso al sabato per la finale e sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa bellissima avventura conducendo la finale", ha spiegato Michelle, dimostrando ancora una volta la sua professionalità nel muoversi tra reti e contesti diversi.

Al suo posto, per la puntata del 17 maggio di Striscia la notizia, è subentrata Francesca Manzini. Nonostante l'imprevisto televisivo, l'esibizione - seppur relegata ai social - ha colpito per grazia e simbolismo, ricordando quanto la musica italiana continui ad avere una voce forte, anche quando il microfono sembra spento.