Michael, il trailer del biopic è già il più visto di sempre dopo sole 24 ore

Michael sta già lasciando il segno sul pubblico. Giovedì scorso, Lionsgate ha pubblicato il primo teaser trailer del biopic e dopo le prime 24 ore, secondo i dati di WaveMetrix, le visualizzazioni hanno raggiunto quota 116,2 milioni a livello globale, rendendolo il più visto nella storia dei film biografici musicali e il debutto più grande di sempre per lo studio.

Jaafar Jackson, nipote del defunto Michael Jackson, interpreta il Re del Pop. Nelle prime immagini, Jaafar viene mostrato mentre ricrea le iconiche mosse di danza del musicista, come il moonwalk, e si intravede anche un breve estratto dal videoclip musicale di Thriller.

Il cast aggiuntivo include Miles Teller nel ruolo dell'avvocato John Branca, Colman Domingo come Joe Jackson, Kat Graham come Diana Ross, Nia Long come Katherine Jackson, Laura Harrier come Suzanne de Passe, Kendrick Sampson come Quincy Jones e Juliano Krue Valdi nel ruolo di un giovane Michael Jackson.

Michael: Jaafar Jackson nei panni di Michael Jackson

Su cosa si concentrerà il biopic su Michael Jackson?

Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, seguendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson 5, fino all'artista visionario la cui ambizione creativa alimentò una costante ricerca per diventare il più grande intrattenitore del mondo.

Mettendo in luce sia la sua vita fuori dal palcoscenico sia alcune delle esibizioni più iconiche dei suoi primi anni da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila per conoscere Michael Jackson come mai prima d'ora. È qui che la sua storia comincia.

Il film è diretto da Antoine Fuqua, con una sceneggiatura di John Logan. I produttori sono Graham King, John Branca e John McClain. Michael arriverà nelle sale il 24 aprile 2026.