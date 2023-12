Michael Mann: 'Adoro i primi due capitoli di Guardiani della Galassia ma non farei mai un film di supereroi'

Michael Mann svela la sua passione per i primi due capitoli della saga dei Guardiani della Galassia della Marvel diretta James Gunn, ma ribadisce che non girerebbe mai un film di supereroi non essendo fan del genere.

Il regista quattro volte premio Oscar ne ha parlato durante il podcast Discourse di The Playlist: "Faccio solo film che mi appassionano e che mi spingono al limite. È lì che riesco a dare il meglio. Mi piacerebbe essere un regista intinerante, passare da un film all'altro, ma non credo che sarei molto bravo. Non mi fa scorrere il sangue nelle vene. D'altra parte, penso che i film sui Guardiani della Galassia per esempio, non necessariamente l'ultimo ma i primi due film, abbiano funzionato davvero bene e amo guardarli. E funzionano perchè la struttura narrativa è davvero ben fatta. Credo sia interessante potersi espandere dentro il mito e creare cose nuove".

Un film di fantascienza

Durante l'intervista il regista di Heat ha rivelato che non realizzerebbe mai un cinecomic ma di essere interessato ad esplorare il genere fantascientifico. "Diciamo però che non mi piacerebbe realizzare un film sui supereroi, vorrei invece tuffarmi in un progetto di fantascienza", ha detto Mann.

Mann tornerà a dirigere il sequel del suo cult poliziesco Heat. Recentemente il regista ha diretto Ferrari, il biopic sul noto pilota e imprenditore italiano.