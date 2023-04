Michael Mann: Heat 2 sarà il suo prossimo film, Adam Driver in trattative per il ruolo di protagonista

A quasi trent'anni di d istanza dall'uscita di Heat - La sfida, Michael Mann torna sul luogo del delitto. Dopo aver pubblicato il sequel del thriller in formato cartaceo, il regista è in trattative con Warner Bros per dirigere quello che sarà il suo prossimo film e dovrebbe vedere protagonista Adam Driver, come conferma Deadline.

Heat 2, sequel del classico del 1995 Heat - La sfida, seguirà la trama del romanzo uscito lo scorso agosto e diventato rapidamente un New York Times bestseller. A interpretare il ruolo del protagonista, un giovane Neil McCauley, potrebbe essere Adam Driver che, di recente, è stato diretto da Michael Mann nel biopic Ferrari.

House of Gucci: un primo piano di Adan Driver

Heat 2, scritto da Michael Mann e Meg Gardiner, racconta la storia di tutto ciò che accade ai personaggi principali prima e dopo gli eventi di Heat - La sfida. Il libro è ambientato in due epoche diverse: la prima segue Chris Shiherlis mentre cerca di eludere la polizia di Los Angeles e il detective Vincent Hanna dopo la rapina in banca andata male e si sposta in un nuovo territorio nella zona dei tre confini e nel sud-est asiatico, la seconda riporta i lettori a Chicago nel 1988, quando Neil McCauley, Shiherlis e il loro gruppo ooperano sulla costa occidentale, al confine tra Stati Uniti e Messico, e a Chicago. Allo stesso tempo, Hanna si sta facendo le ossa come astro nascente nel dipartimento di polizia di Chicago, dando la caccia a una banda ultraviolenta di ladri d'appartamento.

Heat: Christopher Nolan e DeNiro parlano del film di Michael Mann!

Fin dall'uscita del romanzo, Michael Mann ha lasciato intendere di volerlo adattare in un film per il cinema. All'epoca, tuttavia, stava iniziando la produzione di Ferrari con Adam Driver e tutta la sua attenzione era concentrata sul progetto attualmente in post-produzione.

Robert De Niro e Val Kilmer in una sequenza di Heat - La sfida, di Michael Mann

Dall'inizio dell'anno, sono circolate varie voci sul casting di Heat 2, da Al Pacino che potrebbe tornare a interpretare Hanna nel presente ad Ana de Armas che interpreterebbe l'interesse amoroso di McCauley nella sequenza temporale del 1988, ma per il momento l'unica voce confermata è quella che riguarda Adam Driver.

Il film originale del 1995 vedeva Al Pacino nel ruolo di Vincent Hanna, Robert De Niro nei panni di Neil McCauley e Val Kilmer nei panni di Chris Shiherlis. Da allora, Heat - La sfida è diventato un vero e proprio cult venerato da pubblico e critica.