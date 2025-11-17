Christian Bale possibile protagonista di Heat 2, sequel del cult diretto da Michael Mann

L'attore premio Oscar sembra stia per concludere le trattative con la produzione del film che continuerà la storia di Shiherlis e Hanna.

Michael Mann potrebbe collaborare nuovamente con Christian Bale in occasione di Heat 2, il sequel prodotto da Amazon MGM che dovrebbe entrare nella fase delle riprese nel 2026.

Sul grande schermo dovrebbe arrivare la storia raccontata tra le pagine del romanzo bestseller che il regista ha firmato insieme a Meg Gardiner.

I possibili protagonisti di Heat 2

Michael Mann ha scritto la sceneggiatura di Heat 2 e sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Jerry Bruckheimer, Scott Stuber, Nick Nesbitt, Shane Salerno ed Eric Roth.

Christian Bale ha già lavorato con il regista in occasione di Nemico pubblico - Public Enemies, di cui potete leggere la nostra recensione), e dovrebbe essere affiancato sul set da Leonardo DiCaprio.

Il regista Micheal Mann con Al Pacino e Robert De Niro sul set del film Heat - La sfida

Heat - La sfida, arrivato nei cinema nel 1995, aveva come protagonisti Al Pacino nel ruolo del detective Vincent Hanna e Val Kilmer in quello di Shiherlis, oltre ad avere tra gli interpreti c'era anche Robert De Niro nei panni di Neil McCauley.

Cosa racconterà il sequel

Tra le pagine del libro Heat 2, scritto da Mann e Meg Gardiner, si raccontavano degli eventi ambientati in due diverse dimensioni temporali. Il primo seguiva Shiherlis mentre cercava di sfuggire alla polizia di Los Angeles e Hanna dopo la rapina che non si era conclusa in modo positivo. La seconda dimensione temporale riportava i lettori nel 1988 a Chicago, raccontando anche l'ascesa di Hanna tra le fila del dipartimento di polizia di Chicago.

Mann, parlando del nuovo film, ha anticipato che verranno usate le nuove tecnologie per portare sul grande schermo la storia: "Quando ho una necessità drammatica o estetica, allora approfondisco ciò di cui ho bisogno. L'invecchiamento e il ringiovanimento potrebbero essere molto importanti nel prossimo film".