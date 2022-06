Michael Keaton: "Jack Nicholson mi ha consigliato di fare 'quattro o cinque flop' dopo il successo di Batman"

Michael Keaton svela il prezioso consiglio fornitogli dalla co-star di Batman Jack Nicholson, consiglio che oggi però non è più valido.

Mentre Michael Keaton si prepara a tornare nei panni di The Batman nell'atteso cinecomic The Flash, rivela il consiglio fornitogli dal co-protagonista Jack Nicholson decenni fa. L'interprete del Joker nei film di Tim Burton gli disse di inanellare tre-quattro flop dopo il successo di The Batman.

Michael Keaton e Jack Nicholson in Batman

Nel corso della Drama Actor Emmy Roundtable organizzata dall'Hollywood Reporter, Michael Keaton ha ricordato le perle di saggezza fornitegli da Jack Nicholson mentre si trovava sul set di Batman a Londra nel 1988.

"Ai vecchi tempi, ricordo che ero a Londra con Jack Nicholson, stavamo girando Batman. Lui stava andando da qualche parte e disse, 'Vieni con me', che è un'esperienza in sé e per sé", ha spiegato Keaton.

"Quindi, siamo in macchina e lui sta parlando del film. E sapevamo tutti che era un rischio enorme, ma se avesse funzionato la mia carriera sarebbe esplosa. Quindi Jack dice, 'Keats, se questa cosa ha successo, puoi uscire e fare quattro o cinque flop senza nemmeno preoccupartene.' E forse non erano quattro o cinque, ma una volta te la sei cavata con tre non importava".

Tuttavia, Keaton specifica che questo tipo di consigli non funziona più oggi. "Non ora, amico", ha detto la star di Dopesick. "Se perdi un colpo, è un disastro."

Durante la conversazione, Michael Keaton ha spiegato che è impossibile al giorno d'oggi dire "Ho intenzione di fare un tentativo con questo" quando si tratta anche del più piccolo dei progetti e negare l'istinto dell'attore di esibirsi al meglio delle tue capacità:

"Ci arrivi e il lavoro è lo stesso. Anche se hai intenzione di fare una pubblicità di 15 secondi per vaselina, dici: 'OK, ce la metto tutta'. Ogni volta che penso che sarà un lavoro facile, lo prendo a cuore lo stesso. Puoi combatterlo quanto vuoi, ma è dentro di te da qualche parte".