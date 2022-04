The Flash: una foto del merchandise svela il costume di Michael Keaton

The Flash riporterà sul grande schermo Michael Keaton nel ruolo di Batman e online sembra essere stato svelato il suo costume.

L'indiscrezione è emersa grazie a una foto legata a un'action figure che ritrae la star del cinema nella parte di Bruce Wayne.

Il film The Flash avrà come protagonista Ezra Miller e si ispira alla storia Flashpoint raccontata tra le pagine dei fumetti della DC. Barry Allen sarà quindi alle prese con il tentativo di tornare indietro nel tempo per provare a impedire l'omicidio della madre e salvare il padre dell'accusa di aver compiuto il crimine. Il protagonista, facendolo, frattura però la sua linea temporale costringendo l'eroe ad affrontare varie versioni di se stesso.

Per ora non sono stati rivelati molti dettagli del modo in cui la storia è stata adattata per il grande schermo, ma è stata confermata la presenza di varie versioni degli eroi della DC, tra cui appunto Batman che sarà interpretato da Michael Keaton e Ben Affleck.

Nel cast ci saranno anche Kiersey Clemons e Michael Shannon nei ruoli di Iris West e del generale Zod.

La foto pubblicato da Epic Film Guys svela ora il costume di Keaton, mostrandone i vari dettagli che lo collegano a quello indossato nel 1989 e i leggeri cambiamenti compiuti.

L'attore, dopo The Flash, riprenderà la parte di Bruce Wayne anche nel film Batgirl.