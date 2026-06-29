Michael infrange il record di Oppenheimer al box office, e ora punta al miliardo

Il film su Michael Jackson batte il record mondiale detenuto dal kolossal di Christopher Nolan e diventa il maggior incasso di sempre. Il traguardo del miliardo di dollari non è più un sogno: sarebbe la prima volta per un biopic.

Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson e diretto da Antoine Fuqua, ha appena messo a segno un risultato che fino a pochi mesi fa sembrava difficilissimo, quasi impossibile: superare Oppenheimer di Christopher Nolan e diventare il film biografico con il maggiore incasso di sempre a livello mondiale.

Un sorpasso simbolico e pesantissimo, perché il film di Nolan non era solo un campione d'incassi ma anche uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni. E adesso la domanda è inevitabile: Michael riuscirà a toccare quota un miliardo? Per la prima volta potrebbe non essere impossibile.

Michael batte Oppenheimer: il nuovo record del biopic

Michael, Jaafar Jackson interpreta Michael Jackson

Secondo i dati riportati da Box Office Mojo, Michael dovrebbe chiudere il weekend con un totale globale di circa 977,4 milioni di dollari. Abbastanza per lasciarsi alle spalle i 975,8 milioni raccolti da Oppenheimer durante la sua corsa nelle sale nel 2023. La differenza è minima, certo, ma sufficiente a segnare un nuovo primato per il genere.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il modo in cui il film ha raggiunto questo risultato. Negli Stati Uniti il biopic su Michael Jackson ha incassato 370,2 milioni di dollari, superando nettamente i 330,1 milioni del film di Nolan sul mercato domestico. All'estero, invece, Oppenheimer resta più forte: 645,7 milioni contro i 607,2 milioni di Michael. Due percorsi diversi, quindi, ma con un risultato finale che premia il titolo Lionsgate.

D'altronde il film di Antoine Fuqua aveva già fatto capire le proprie ambizioni fin dall'esordio. Con 97,2 milioni di dollari nel primo weekend americano, Michael aveva firmato infatti la miglior apertura di sempre per un biopic musicale.

Poi è arrivato un altro sorpasso importante, quello su Bohemian Rhapsody, fermo a circa 911 milioni nel mondo. Da quel momento il film non si è più limitato a essere un grande successo ma è diventato il nuovo punto di riferimento commerciale per tutto il filone dei biopic musicali.

Il film su Michael Jackson punta al miliardo

Una scena del film

Il traguardo del miliardo, a questo punto, è vicinissimo. Mancano poco più di venti milioni di dollari e il film ha ancora qualche cartuccia da sparare, soprattutto grazie al mercato internazionale. L'uscita recente in Giappone, dove Michael ha già raccolto 16,9 milioni di dollari, potrebbe essere decisiva per spingere il totale oltre il traguardo simbolico più ambito di Hollywood.

Sarebbe un record storico: nessun biopic ha mai raggiunto il miliardo di dollari al box office globale (senza considerare l'inflazione). Un risultato che renderebbe ancora più clamorosa la parabola del film, soprattutto considerando l'accoglienza tutt'altro che unanime della critica. Su Rotten Tomatoes, Michael si è fermato a un 38% di recensioni positive, ma il pubblico ha evidentemente risposto in modo molto diverso.

C'è poi il discorso industriale. Il budget sarebbe arrivato fino a 200 milioni di dollari, una cifra enorme per un biopic, ma Lionsgate avrebbe ridotto il rischio attraverso le prevendite internazionali. In questo scenario, il punto di pareggio sarebbe stato ben sotto i 500 milioni: Michael lo ha quasi quintuplicato.

Il verdetto del pubblico, insomma, è già arrivato. Ora resta solo da capire se il biopic su Michael Jackson riuscirà a compiere l'ultimo passo e diventare il primo film del suo genere a entrare ufficialmente nel club del miliardo.