Michael, i drastici tagli al montaggio hanno riscritto la durata del biopic?

Inizialmente, il film su Michael Jackson si dice fosse lungo circa quattro ore, ma è stato sensibilmente ridotto per un'ottimizzazione dell'uscita nelle sale. Il materiale scartato finirà in un sequel?

Nei mesi scorsi, da più parti era stato riportato che che l'ultima versione di Michael di Antoine Fuqua aveva una durata di oltre quattro ore e che la Lionsgate avrebbe eventualmente deciso di dividere il film in due parti. L'obiettivo era quello di trasformarlo in un film evento simile a quanto fatto con Wicked.

Un anno dopo, quei piani sembrerebbero essere cambiati e il biopic su Michel Jackson sta per uscire nelle sale con una durata più canonica.

Michael: Jaafar Jackson nei panni di Michael Jackson

Quanto dura Michael e cosa è stato tagliato

Secondo quanto pubblicato da AMC Theatres nei suoi portali, la durata del biopic sarebbe di 2 ore e 10 minuti, il che significa che circa 2 ore di materiale girato e montato, per lo più provenienti da quella che doveva essere la seconda parte del film, dedicata ai controversi anni '90 di Jackson e ai suoi guai legali, sono rimaste in sala montaggio.

Il film ha anche superato il budget di decine di milioni di dollari a causa dei continui ritardi sulla tabella di marcia e le revisioni affrontate durante le riprese principali e quelle aggiuntive.

Perché Michael è stato accorciato: problemi legali e scene eliminate

Il biopic ha dovuto affrontare complesse questioni legali in post-produzione che sembra abbiano influito sulla sua durata finale. Secondo i report, parte del materiale originario - in particolare il terzo atto che avrebbe coperto episodi più controversi della vita di Jackson - non poteva essere rappresentato così com'era a causa di clausole legali relative a vecchi accordi su accuse di abuso, spingendo la produzione a rivedere o addirittura eliminare scene sensibili.

Per questo motivo il film, che in origine superava le tre ore e mezza di girato, è stato ridimensionato fino a una durata ufficiale di circa 130 minuti, con molte sequenze potenzialmente spostate o riservate per un futuro sequel qualora il primo capitolo avesse successo.

Jafaar Jackson è Michael Jackson negli anni '80 in una scena di Michael

La storia dietro la produzione controversa del biopic

Dopo ritardi dovuti anche alle tensioni industriali come lo sciopero degli attori, il progetto ha subito spostamenti di uscita e continue riflessioni su come narrare in modo equilibrato sia il successo artistico che le ombre della biografia di Michael Jackson.

A un certo punto si è persino discusso di spezzare il film in due parti per coprire meglio le molteplici fasi della sua esistenza, mentre ripetute sessioni di riprese aggiuntive e riscritture hanno prolungato la lavorazione.

Quando esce Michael in Italia?

Il biopic, diretto da Antoine Fuqua, è stato oggetto di ripetuti rinvii e revisioni ma ha finalmente una data di uscita ufficiale fissata per il 23 aprile 2026 nelle sale cinematografiche italiane, la cui distribuzione è stata affidata a Universal Pictures e Lionsgate.

Prima dei numerosi rinvii, la pellicola era stata originariamente programmata per ottobre 2025 e prima ancora per aprile 2025, quindi uscirà con un anno di ritardo sulle iniziali intenzioni della produzione.