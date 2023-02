Michael B. Jordan e lo spot di Calvin Klein che fa girare la testa alle fan

La nuova campagna pubblicitaria realizzata da Michael B. Jordan, per la biancheria intima di Calvin Klein, ha letteralmente "sciolto" il web. Le fotografie condivise dall'account Instagram del noto brand sono state prese d'assalto dai fan che, comprensibilmente, non riescono a distogliere lo sguardo.

In questi giorni l'account Instagram di Calvin Klein ha presentato la nuova campagna pubblicitaria con Michael B. Jordan, mostrando l'attore (alla ribalta in questo periodo per il nuovo sequel di Creed) mentre indossa solo il nuovo intimo maschile firmato.

Negli scatti realizzati dal duo Mert & Marcus in bianco e nero, quindi, lo vediamo posare a torso nudo, richiamando alla perfezione lo stile del marchio.

I commenti dei fan non sono tardati ad arrivare per elogiare la sua presenza scenica davanti all'obiettivo. "Madre di Dio", scrive qualcuno. "Signore, perdonami perché ho peccato. Ho desiderato quest'uomo nel mio cuore e ti sto chiedendo di purificare la mia mente!", scrive qualcun altro.

Michael B. Jordan al momento è single dopo la fine della sua relazione con Lori Harvey la scorsa estate, e di recente ha confessato di essersi iscritto all'app di appuntamenti Raya. Tutte ottime notizie per coloro che bramano di conquistare il suo cuore.