Fourth Wing: Michael B. Jordan, coinvolto come produttore, promette che la serie tv non deluderà i fan

Fourth Wing, il romanzo bestseller scritto da Rebecca Yarros, diventerà una serie tv targata Amazon MGM Studios.

La conferma è stata data durante la presentazione dei prossimi progetti dello studio avvenuta lunedì e nel team della produzione ci sarà anche l'attore Michael B. Jordan.

Cosa racconta Fourth Wing

Lisa Joy, già nel team di Westworld, sarà coinvolta come produttrice esecutiva e regista del primo episodio. Meredith Averill sarà invece produttrice e showrunner di Fourth Wing.

Al centro della trama del romanzo c'è Violet Sorrengail, costretta dalla madre a entrare nel brutale mondo dell'Accademia Militare di Basgiath a Navarra, dove i giovani provano a diventare cavalieri di draghi.

Nella storia è coinvolto anche Xaden Riorson, il cui defunto padre, leader della ribellione, è stato ucciso dalla madre di Violet e che prova una crescente attrazione per la ventenne. La protagonista, attraverso il suo legame con il drago Tairn può evocare fulmini, mentre grazie ad Andarna può fermare il tempo per alcuni secondi.

Averill ha dichiarato: "I libri di Rebecca sono diventati uno dei franchise di maggior successo del XXI secolo, con un fandom così appassionato e devoto che non si limita a leggerli, ma li vive, e questo perché Fourth Wing è tutto in una volta. La posta in gioco a livello emotivo è altissima, le battaglie sono epiche, le dinamiche di potere sono avvincenti, e sotto tutto questo si celano umorismo, sentimento e una storia d'amore che vi conquisterà".

Un adattamento che soddisferà i fan

Il progetto dei produttori, ovviamente, è di poter adattare anche i capitoli successivi della saga Empyrean che sarà composta in totale da cinque libri, tra cui Iron Flame e Onyx Storm che sono già stati pubblicati.

Jordan, che ne aveva comprato i diritti nel 2023, ha inoltre aggiunto che sta venendo costruito un 'mondo cinematografico' per permettere ai fan di ottenere la 'serie che meritano'.

Yarros ha sottolineato: "Queste sono le persone che capiscono cosa significa una storia per i suoi lettori e sono appassionate del libro, ecco perché mi fido completamente di loro".