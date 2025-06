Michael B. Jordan vorrebbe realizzare l'adattamento live-action di un anime, ma quale?

Michael B. Jordan vorrebbe cimentarsi in un adattamento live-action tratto da uno dei tanti anime che segue, ma quale sarebbe la scelta migliore per lui?

Michael B. Jordan ha espresso il desiderio di dirigere un film live-action ispirato a un anime, dopo il successo di Creed 3 e I Peccatori. Grande fan dell'animazione giapponese, al momento Michale segue Fire Force e Fate/stay night, due serie perfette per una trasposizione cinematografica. Ma l'attore-regista vorrebbe dirigere uno tra questi?

Michael B. Jordan sogna un film live-action tratto da un anime

Michael B. Jordan non è solo un attore carismatico e una mente creativa dietro le quinte di successi come Creed 3 e I Peccatori, è anche un appassionato di anime, e ora ha messo gli occhi su un nuovo obiettivo: portare una serie giapponese sul grande schermo in versione live-action. In un'intervista a Vulture, Jordan ha svelato i suoi prossimi passi: "Sto lavorando a Thomas Crown Affair, lo dirigerò. È un film che voglio realizzare da circa tredici anni, quindi per me è molto importante. Sai, voglio produrre di più, dirigere di più. Magari trovare un anime e farne una versione live-action. Amo l'animazione e gli anime. Quindi sto cercando qualcosa in quello spazio, per cambiare un po' ritmo." Una dichiarazione che ha acceso immediatamente la curiosità dei fan, soprattutto considerando quanto l'estetica e la coreografia degli anime abbiano già influenzato i suoi lavori precedenti.

Michael B. Jordan in I Peccatori

Pur non avendo ancora scelto un titolo specifico, Jordan ha rivelato quali serie sta seguendo in questo momento: Fire Force e Fate/stay night, due universi visivamente esplosivi e narrativamente stratificati, che ben si presterebbero a una trasposizione cinematografica. "È davvero incredibile. L'azione è fantastica", ha detto, riferendosi alle serie in visione.

Con tanti franchise storici già in fase di adattamento, da Naruto a My Hero Academia, queste due serie potrebbero rappresentare una pista libera, ma dal grande potenziale. E in un panorama dove gli adattamenti live-action di anime hanno spesso deluso, l'idea che sia un vero appassionato a prendere in mano la regia potrebbe finalmente invertire la tendenza. Se qualcuno può far brillare la fiamma di un anime sul grande schermo, potrebbe essere proprio lui.